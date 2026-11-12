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La comunicadora dominicana Karen Yapoort expresó que todavía no está preparada para que su expareja comparta actividades familiares con una nueva pareja, especialmente cuando se trata de encuentros relacionados con sus hijos.

Durante un segmento del programa Hoy Día, en el que abordaban el tema de las relaciones después de una separación, la presentadora manifestó que considera necesario respetar los tiempos emocionales antes de dar ese paso.

Karen Yapoort dice que aún no está preparada para que su expareja lleve una nueva novia a actividades con sus hijos

Karen Yapoort pide tiempo antes de involucrar nuevas parejas

La también conocida como La Sirenita sostuvo que, aunque una relación haya terminado, existen sentimientos y vínculos familiares que deben tomarse en consideración.

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“Creo que no estamos preparadas para ese momento”, expresó Yapoort, al explicar que superar completamente una relación puede ser un proceso que requiere tiempo.

En ese sentido, recomendó a las exparejas no apresurarse a presentar nuevas relaciones en espacios compartidos con sus hijos.

La comunicadora prioriza el respeto a los hijos y la familia

Yapoort también señaló que su postura responde al respeto por los niños, la relación que existió y los vínculos familiares que permanecen después de una separación.

“Yo siento por los niños, por el respeto a la relación, por el respeto a la familia, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los hermanos”, manifestó.

Una petición de cautela, no una prohibición

La comunicadora aclaró que su opinión no implica necesariamente una prohibición, sino una petición de prudencia ante una situación que, según considera, puede resultar emocionalmente difícil.

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Finalmente, Karen Yapoort reiteró que, si dependiera de ella, preferiría que su expareja no llevara una nueva compañera sentimental a las actividades compartidas con sus hijos, al menos por el momento.

Perdón para Yapoort

El abogado de la comunicadora Karen Yapoort, Alberto Fiallo, advirtió que solicitará la eliminación de todo contenido difundido en redes sociales que atente contra la reputación de su cliente, durante su proceso de separación del expelotero Edwin Encarnación.

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«Estamos dando 48 horas a todas las personas y plataformas que subieron información falsa sobre Karen. Harán dos cosas: primero, que borren las publicaciones y, segundo, que hagan una rectificación en la forma de una disculpa pública. De no hacerlo, estaremos iniciando acciones legales para obtener esa rectificación directamente en los tribunales», manifestó Fiallo junto a Yapoort.

La advertencia la realizó Yapoortmediante un audiovisual compartido por ella. También agradeció las muestras de afecto recibidas de sus seguidores.