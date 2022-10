Kanye West en el ojo del huracán por controversial camiseta

Leer también: Kanye West le pidió perdón a Kim Kardashian y adelantó que planea postularse para presidente nuevamente

Kanye West está redoblando su postura de «White Lives Matter» y explica su proceso de pensamiento detrás de la controvertida camiseta.

Ye recurrió a su cuenta de Instagram el miércoles para responder a la última ronda de reacciones violentas en torno a la camiseta ‘WLM’ que debutó a principios de esta semana en su desfile de moda.

Kanye expresó el significado detrás de la camiseta que es bastante sencillo y es que según el rapero las vidas de los blancos sí importan.

El artista y diseñador de modas está recibiendo críticas desde todos los ángulos, incluida una respuesta mordaz de los participantes del movimiento Black Lives Matter, que sienten que Ye está haciendo trucos y lastimando a las personas que luchan por la justicia.

Aún así, las últimas declaraciones del rapero han sido mucho más moderadas que su defensa inicial cuando calificó a BLM como una «estafa».

En cualquier caso, está claro que la controversia continuará y Kanye no parece tener la intención de dar marcha atrás.

Kanye responde a Gigi Hadid

La super modelo Gigi Hadid luego de la publicación realizada por Kanye West respondio con furia en los comentarios de la publicación del rapero.

Fue a través de su Instagram personal que Gabriella escribió «Aquí viene esta mierda. Estoy furiosa», tras percatarse de lo que decía la prenda del intérprete de Niggas in Paris, por lo que Gigi Hadid defendió a la editora a través del siguiente mensaje:

«Ya desearías tener un porcentaje de su intelecto. No tienes ni idea, jaja. Si realmente tuviera sentido tu mierda, ella sería la única persona que podría salvarte. Como si el ‘honor’ de ser invitado a tu ‘show’ impidiera que alguien diera su opinión. Jajaja. Eres un matón y una broma».

Tras viralizarse el comentario de Gigi Hadid, West no tardó en responder públicamente, cuestionando la razón por la que sus detractores no lo defendieron durante el problema que tuvo con ver a sus hijos: Chicago, North, Psalm y Saint.

«Me pregunto cuáles eran las perspectivas de Gigi y Venus cuando no sabía dónde estaba mi hijo en su cumpleaños. Gabby me dijo que no estaba de acuerdo con eso (y eso poniéndolo de una manera agradable). Ella dijo que estaba en sus chats grupales», comenzó escribiendo.

«Entonces, ¿por qué todos se sintieron tan libres de atacarme por mi camiseta, pero Candace Owens fue la única figura pública que dijo que estaba mal que las Kardashian me impidieran ver a mi hija? O simplemente intervenimos cuando queremos derribar a un hombre negro por tener una opinión política diferente. Y para toda la audiencia tan indignada por mi camiseta, ¿dónde estabas cuando no podía ver a mis hijos? Hice público con esperanza del apoyo público en ese momento», finalizó.

Khloé Kardashian responde a Kanye West

Khloé Kardashian le hace frente a Kanye West. La estrella del reality show le comentó al rapero en una publicación en Instagram donde de nuevo, habla en contra de Kim Kardashian. En su comentario, Khloé abordó las acusaciones que el cantante hizo hacia Kim y su familia, pues él señala que la fundadora de Skims no lo deja ver a sus hijos y que prácticamente «secuestró» a Chicago, de cuatro años en su cumpleaños.

Ante ello, Khloé le escribió públicamente a West, desmintiendo lo que él asegura y le pide que deje de tirar a Kim y de usar a su familia cuando quiere “desviar”. Esto en medio de la controversia que atraviesa Kanye por sus camisas y hoodies de White Lives Matter en el desfile de Yeezy en París y sus ataques a la periodista de moda Gabriella Karefa-Johnson . Esto fue lo que se dijeron Khloé y Kanye.