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Julio Iglesias: España respalda investigar denuncia por abuso sexual en RD

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España cambió su postura y respaldó la competencia de ese tribunal para examinar una querella contra Julio Iglesias. Las denuncias se refieren a presuntos delitos sexuales y laborales que habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas.

Marianny Valdez
Julio Iglesias, cantante español señalado en una querella por presuntos delitos sexuales y laborales relacionados con hechos que habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas.
Julio Iglesias enfrenta una querella presentada por dos extrabajadoras que denuncian presuntos delitos sexuales y laborales. El cantante ha rechazado las acusaciones.
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España cambió su postura sobre el caso del cantante Julio Iglesias y considera que ese tribunal tiene competencia para investigar una querella presentada en su contra por presuntos delitos sexuales y laborales.

El fiscal Vicente González Mota comunicó por escrito al juez instructor Antonio Piña que considera que existen fundamentos para que la Audiencia Nacional examine la querella. El caso está relacionado con hechos que presuntamente ocurrieron en 2021 en propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas.

Ahora, el magistrado deberá determinar si abre una investigación judicial contra el cantante.

La organización Women’s Link Worldwide presentó la querella en representación de dos extrabajadoras de Iglesias. La acción judicial se produjo después de que la Fiscalía archivara, en enero de 2026, unas diligencias preliminares al considerar que España no tenía competencia para investigar los hechos denunciados.

Fiscalía española respalda investigar querella

En aquella ocasión, el Ministerio Público argumentó que los presuntos delitos ocurrieron fuera del territorio español y que no existían vínculos relevantes con ese país. Sin embargo, tras la presentación de la querella directamente ante los tribunales, el fiscal asignado al caso adoptó un criterio diferente y respaldó la competencia de la Audiencia Nacional.

Las denunciantes atribuyen al artista presuntas agresiones sexuales, trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre. También lesiones, trato degradante y vulneraciones de los derechos laborales.

Notas relacionadas

De acuerdo con una investigación periodística de eldiario.es y Univision, una exempleada del servicio doméstico afirmó que recibió presiones para mantener encuentros sexuales. Asimismo, una fisioterapeuta denunció supuestos tocamientos. Ambas también describieron presuntos insultos y condiciones laborales abusivas.

Julio Iglesias ha rechazado las acusaciones y sostiene que los hechos denunciados son absolutamente falsos.

La decisión del juez sobre la apertura de una investigación será determinante para establecer si el caso avanza en la vía judicial española. Hasta el momento, el respaldo del fiscal a la competencia del tribunal no significa que se haya ordenado formalmente abrir una causa ni que se haya determinado responsabilidad penal del cantante.

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ETIQUETAS:Abuso sexualMinisterio PúblicoJulio Iglesias
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