Juez deniega moción de la defensa para anular el juicio de rapero YNW Melly

Santo Domingo, RD.- El juez que preside el juicio del rapero de Florida, YNW Melly, anunció ete martes 20 de junio que fallaba en contra de la moción de la defensa para anular el juicio.

El juez de circuito de Broward, John Murphy, no estuvo de acuerdo con la alegación de los abogados defensores de Jamell “Melly” Demons de que la acusación había “contaminado” al jurado.

Pena de muerte

Además, la corte también anunció que el testimonio de los testigos no podía proceder ya que un miembro del jurado permanecía hospitalizado tras sufrir deshidratación.

Demons podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable de los asesinatos de Christopher “Juvy” Thomas Jr, y Anthony “Sakchaser” Williams, dos de sus compañeros raperos del YNW Collective, el 26 de octubre de 2018.

Los fiscales acusaron a Demons de disparar a Thomas, de 19 años, y a Williams, de 21, cuando él tenía 19 años y estaban todos en un Jeep en Miramar después de salir de un estudio de grabación en Fort Lauderdale.

La moción de la defensa el jueves se centró en el testimonio de Felicia Holmes, una enfermera titulada cuya hija Mariah Hamilton, ahora de 22 años, mantenía una relación con Demons.

El abogado defensor David Howard dijo que se había producido un “fiasco perjudicial” en la corte, y acusó a la fiscal estatal adjunta Kristine Bradley de llamar a Holmes para que leyera declaraciones fuera de la corte a pesar de que un tribunal había fallado en contra de ello.

“Este jurado se sentó allí y observó cómo se desarrollaba este fiasco con al menos 10, tal vez 15 barras laterales, después de cada dos preguntas”, dijo Howard, añadiendo que el testimonio “altamente perjudicial” había “contaminado” al jurado.

¿Quién es YNW Melly ?

Demons creció en la comunidad de Gifford, en el condado de Indian River, y tenía antecedentes penales allí y en el condado de Lee. Sus experiencias como acusado juvenil y convicto allí alimentaron sus letras.

Los acusados y las víctimas aparecen en vídeos musicales publicados en YouTube con otros adolescentes que parecían jugar con armas, dinero en efectivo, alcohol y marihuana.

Demons se dio a conocer como YNW Melly cuando lanzó su canción revelación “Murder on My Mind” en SoundCloud y en YouTube en 2017. Su single de oro mientras firmaba con 300 Entertainment entró en el Billboard Hot 100, y se asoció con Kanye West para “Mixed Personalities”.

YNW Melly publicó “Melly vs. Melvin”, su álbum de debut, en 2019, y “Just a Matter of Slime” (en el que colaboran Lil Uzi Vert, Kodak Black y Lil Baby) en 2021.

Demons se entregó para enfrentarse a dos cargos de asesinato premeditado el 13 de febrero de 2019, y un juez le denegó la libertad bajo fianza. Unos cuatro años después, Demons mantiene que sus amigos fueron víctimas de un tiroteo desde un coche.

Con información de Local10.com