Jossie Esteban y Ringo Martínez celebran 45 años de «La Patrulla 15»

Santo Domingo.- Jossie Esteban y Ringo Martínez preparan el 45 aniversario de la Patrulla 15, con un show artístico de calidad, en donde el sonido, la buena música y la profesionalidad de los músicos que integran la orquesta, se pondrán de manifiesto en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, según informó Amable Valenzuela, productor general de la actividad.

La actividad será el sábado 28 de octubre quienes ofrecerán un repertorio de éxitos a ritmo de merengue, en donde habrá artistas sorpresas como invitados especiales, bajo la dirección artística de Rafelito Taveras y producción ejecutiva de Valenzuela Productions y Mildred Villanueva.

La Patrulla 15 tiene cerca de 350 canciones grabadas, de las cuales más de 100 se convirtieron en éxitos a lo largo de estos 45 años. Jossie y Ringo se dieron a conocer con el éxito “El cuchú cuchá”, merengue que tuvo una gran popularidad tanto en Puerto Rico como en República Dominicana.

Como cantante, Jossie Esteban conjuga en romanticismo con ello jocoso, lo que se puede comprobar en merengues como “El can”, “Pelú”, “El brujo” y otros que hacen reír y “Noche de copas”, “Yo te voy a hacer llorar” y muchos más, en los que predomina lo romántico.

Entre estos hits musicales de la Patrulla 15 se destacan: No sonríes, El coco, Pirulo, Acaríciame, Si tú me dices, Sin tu cariño, Llegó Navidad, El tiguerón, Pelú, Pegando el pecho, El can, Te quiero, te quiero, Oho Aha, Vivirás, Un hombre busca una mujer, Solo sé que fue en marzo, Perfidia, Blanca, El cantinero, El cariño es como una flor, ¿Qué?, aha, La negra, El moreno, y muchos más.