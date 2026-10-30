Jiggz y El Bondy el Pequeño fusionan inglés y español en «Nota Ta Subiendo»

El dembow dominicano apuesta por una propuesta bilingüe con «Nota Ta Subiendo», el nuevo sencillo que reúne al rapero Jiggz y El Bondy el Pequeño en una fusión de inglés y español bajo la producción de Ray Ali.

En la canción, Jiggz aporta su estilo de dembow en inglés, influenciado por sus raíces musicales en Miami, mientras El Bondy el Pequeño interpreta en español, manteniendo la esencia dominicana del género.

El videoclip oficial fue grabado en el sector Capotillo, en Santo Domingo, llevando la propuesta audiovisual a uno de los barrios emblemáticos de la capital.

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Jiggz y su propuesta «El Dembow de Miami»

Nacido y criado en Miami, Florida, y de raíces dominicanas y cubanas, Jiggz desarrolla una identidad musical que define como «El Dembow de Miami», concepto con el que busca unir sus dos culturas.

Aunque durante gran parte de su trayectoria estuvo enfocado en el hip-hop en inglés, el artista incursionó en el dembow dominicano, incorporando el rap en Spanglish y las influencias del hip-hop sureño y la música urbana de Miami.

Uno de sus temas destacados es «Masoquista», sencillo que logró posicionarse en listas musicales de nueve países, ampliando el alcance internacional de su propuesta.

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En esta evolución artística, el productor Ray Ali ha sido una figura clave, tanto por su trabajo musical como por su relación de amistad y colaboración con Jiggz.