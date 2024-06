Jessica Pereira se reincorpora a Alofoke Radio Show

La comunicadora venezolana Jessica Pereira regresa a partir de este lunes 24 de junio al grupo de panelistas del programa en Youtube Alofoke Radio Show.

Cabe recordar que Santiago Matías y Jessica Pereira mantuvieron una rivalidad que duró dos años, alejándose completamente el uno del otro.

El acercamiento definitivo que selló la paz entre Matías y Pereira ocurrió el pasado jueves durante la transmisión de “Alofoke Radio Show” desde el Carnegie Hall de Nueva York. En ese evento, a través de una llamada telefónica, Matías invitó a Pereira a participar en una entrevista.

Durante esta transmisión, ambos se sinceraron y aclararon los malentendidos y problemas que llevaron a su distanciamiento. Pereira reveló que Matías mostró preocupación por ella durante un difícil proceso de salud que enfrentaba su padre, a pesar de la enemistad entre ellos.

«Cuando mi papá fue diagnosticado con cáncer de riñón, Santiago, aunque nunca se hizo público, me contactó para preguntarme qué necesitaba mi padre y siempre me brindó apoyo en mis peores momentos, aunque no de manera pública», expresó Jessica Pereira.

Pereira también agradeció a Matías por haberle brindado la oportunidad de destacarse en el medio. Fue panelista del “Alofoke Radio Show” durante tres años, siendo la primera mujer en formar parte del equipo.