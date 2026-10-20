Jennifer López y Brett Goldstein reavivan rumores de romance

La cantante y actriz Jennifer López y el actor británico Brett Goldstein vuelven a acaparar la atención de los medios de entretenimiento ante las versiones que apuntan a un posible romance entre ambos, luego de trabajar juntos en la comedia romántica Office Romance, estrenada en Netflix el pasado 5 de junio.

De acuerdo con una publicación de Page Six del 19 de octubre, una fuente cercana a los artistas aseguró que ambos estarían saliendo de manera informal. Las especulaciones aumentaron después de que se vieron llegando y saliendo de una fiesta en Los Ángeles, donde posteriormente habrían compartido el mismo vehículo. No obstante, ninguno de estos hechos confirma por sí solo una relación sentimental.

Los rumores no son nuevos. Durante la promoción de la película, ambos actores se cuestionaron sobre la posibilidad de que su química en pantalla se trasladara a la vida real. En una entrevista con el programa Today, en junio de 2026, López negó que estuvieran saliendo, mientras Goldstein respaldó su respuesta.

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En Office Romance, López interpreta a una ejecutiva que desarrolla una relación sentimental con un abogado de su empresa, personaje encarnado por Goldstein. El actor, conocido por su participación en la serie Ted Lasso, también coescribió el guion de la película con Joe Kelly y afirmó que pensó en López para el papel desde el principio.

Hasta el momento, las versiones sobre un posible romance se apoyan en testimonios atribuidos a fuentes. Además, apariciones públicas, sin una confirmación oficial de los protagonistas.