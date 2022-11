Jennifer Lopez comparte por qué tomó el apellido de Ben Affleck

Leer también: Shakira y sus hijos dejan Barcelona tras pacto con Piqué

Estados Unidos.- En una entrevista con Vogue para su artículo de portada de diciembre de 2022, la cantante y actriz habló sobre su relación, detallando por qué tomó el apellido de Affleck, recordando el primer romance de Bennifer a principios de la década de 2000 y compartiendo cómo ella y Ben pudieron reavivar su relación.

López, de 53 años, y Affleck, de 50, se casaron por primera vez en julio en Las Vegas, antes de que la pareja se casara nuevamente en agosto en la finca de 97 acres de Affleck en la ciudad costera de Riceboro, Georgia, que era el mismo lugar donde el dúo estaba originalmente se casaron en 2003 después de su primer compromiso.

Si bien J.Lo señaló que «la gente todavía me llamará Jennifer Lopez», está «orgullosa» de ser la Sra. Affleck y lo describió como un «movimiento de poder».

Apellidos

«Mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso. No creo que sea un problema… Se siente como si fuera un movimiento de poder, ¿sabes a qué me refiero? Tengo mucho control de mi propia vida y destino y me siento empoderada como mujer y como persona».

«Puedo entender que la gente tenga sus sentimientos al respecto, y eso también está bien», agregó. «Pero si quieres saber cómo me siento al respecto, siento que es romántico. Todavía me transmite tradición y romance, y tal vez soy ese tipo de chica».

La estrella de «Marry Me» pasó a hablar sobre su primera relación con Affleck. Los dos se conocieron por primera vez en 2002 mientras trabajaban juntos en la película «Gigli». J.Lo y Ben comenzaron a salir luego de la separación del primero de Cris Judd . López y Affleck se comprometieron en noviembre de 2002. Sin embargo, en 2004 cancelaron el compromiso.

Declaraciones

«Éramos tan jóvenes y tan enamorados en ese momento, realmente muy despreocupados, sin hijos, sin apegos. Y simplemente vivíamos nuestras vidas, siendo felices y por ahí», recordó J.Lo.

«No parecía que necesitáramos escondernos de nadie o ser muy discretos. Estábamos viviendo en voz alta, y resultó que realmente nos mordió. Había mucho debajo de la superficie allí, la gente no quería que estuviéramos juntos». La gente pensaba que yo no era la persona adecuada para él. Me volví muy cauteloso porque me di cuenta de que te filetearían. Realmente desearía poder decir más. Solía ​​ser así. Soy así. También aprendí».

López terminó casándose con Marc Anthony en 2004, solo cinco meses después de su separación de Affleck. Ella y Marc le dieron la bienvenida a los mellizos Max y Emme en el 2008, antes de que finalmente se separaran en el 2011. Salió con Casper Smart y Alex Rodríguez, el último de los cuales estuvo comprometida durante dos años antes de que se separaran en abril del 2021. Fue entonces cuando comenzó a salir con Ben nuevamente y los dos se comprometieron en abril de 2022.

Según Vogue, después de que A-Rod y J.Lo terminaron, Affleck, quien recientemente se había separado de Ana de Armas, le envió un correo electrónico a López. Envió el correo electrónico después de elogiar a J.Lo mientras hacía un comentario en una revista y quería que ella lo supiera. Vogue dijo que los dos se mantuvieron en contacto y luego comenzaron a visitarse en casa.

Reflexionando sobre el resurgimiento de su romance, López dijo: «Obviamente no estábamos tratando de salir en público. Pero nunca rehuí el hecho de que para mí, siempre sentí que había un amor real allí, un amor verdadero». allí. Las personas en mi vida saben que él era una persona muy, muy especial en mi vida. Cuando nos volvimos a conectar, esos sentimientos por mí todavía eran muy reales…»

«No sé si recomiendo esto para todos», continuó, «A veces se superan o simplemente crecen de manera diferente. Los dos, nos perdimos y nos encontramos. Para no desacreditar nada en el medio». Eso sucedió, porque todas esas cosas también fueron reales. Todo lo que siempre hemos querido era llegar a un lugar de paz en nuestras vidas donde realmente sintiéramos ese tipo de amor que sientes cuando eres muy joven y te preguntas si puedes tener eso de nuevo».

Compromiso

«¿Existe? ¿Es real? Todas esas preguntas que creo que todo el mundo tiene», agregó. «Pasas por todas estas relaciones, y buscas, te conectas y te desconectas de la gente, y piensas, Dios, ¿así es la vida? Como un carrusel, una montaña rusa, un paseo de carnaval». Y luego se asienta. Pero el camino hacia eso es un misterio para todos».

Affleck también habló con Vogue y se entusiasmó con su esposa, a quien llama «pequeña» porque es casi un pie más alto que ella, según la revista.

«Hay algo innato, mágicamente amable y bueno y lleno de amor en el corazón de lo que es Jennifer», dijo. «Esa es exactamente la persona que recuerdo de hace 20 años. Tal vez ella ve todos los cambios que ha hecho, mientras que cuando la veo, en su mayoría solo veo a alguien que ha retenido, contra todo pronóstico, lo que siempre la hizo la mejor». increíble para mí: un corazón que parece no tener límites con el amor. Ella es mi idea del tipo de persona que quiero ser».

En tanto, J.Lo también ofreció un comentario sobre la exesposa de Affleck, Jennifer Garner , con quien estuvo casado de 2005 a 2018. La expareja comparte tres hijos: Violet, de 16, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10.

López describió a Garner como «un co-padre increíble» y señaló que la actriz y Affleck «trabajan muy bien juntos».

«La transición es un proceso que debe manejarse con mucho cuidado», explicó sobre la combinación de hogares con Ben. «Tienen tantos sentimientos. Son adolescentes. Pero todo va muy bien hasta ahora. Lo que espero cultivar con nuestra familia es que sus hijos tengan un nuevo aliado en mí y mis hijos tengan un nuevo aliado en él, alguien que realmente los ama y se preocupa por ellos, pero puede tener una perspectiva diferente y ayudarme a ver cosas que no puedo ver con mis hijos porque estoy muy atado emocionalmente».

Con Información de TooFab