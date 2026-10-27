Jay-Z encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2027

El rapero Jay-Z será la figura principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se celebrará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, informó este lunes la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

El artista tomará el relevo de Bad Bunny, quien protagonizó el espectáculo de la edición anterior y consiguió siete premios Emmy por su presentación, que se convirtió en la más galardonada en la historia de este segmento del evento deportivo.

La participación de Jay-Z coincide con los 30 años del lanzamiento de Reasonable Doubt, su álbum debut, una fecha que el rapero ha conmemorado con conciertos y presentaciones en distintas ciudades, entre ellas Nueva York, Londres, París y Los Ángeles.

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“Desde ‘Reasonable Doubt’ hasta el escenario del descanso del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo”, expresó el artista en declaraciones difundidas por la NFL.