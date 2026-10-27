Jay-Z encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2027

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El rapero Jay-Z será la figura principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se celebrará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, informó este lunes la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).
El artista tomará el relevo de Bad Bunny, quien protagonizó el espectáculo de la edición anterior y consiguió siete premios Emmy por su presentación, que se convirtió en la más galardonada en la historia de este segmento del evento deportivo.
La participación de Jay-Z coincide con los 30 años del lanzamiento de Reasonable Doubt, su álbum debut, una fecha que el rapero ha conmemorado con conciertos y presentaciones en distintas ciudades, entre ellas Nueva York, Londres, París y Los Ángeles.
“Desde ‘Reasonable Doubt’ hasta el escenario del descanso del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo”, expresó el artista en declaraciones difundidas por la NFL.
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Una trayectoria ligada al hip hop
Jay-Z cuenta con 25 premios Grammy y cuatro Emmy. Su carrera también incluye hitos en la historia de la música, como su incorporación al Salón de la Fama de los Compositores, donde se convirtió en el primer artista de hip hop en recibir ese reconocimiento.
En 2021, el rapero ingresó además al Salón de la Fama del Rock and Roll, en reconocimiento a su trayectoria e influencia en la industria musical.
Su participación en el Super Bowl también tiene un vínculo con su trabajo junto a la NFL. El comisionado de la liga, Roger Goodell, explicó que, cuando acordaron con Roc Nation la producción del espectáculo de medio tiempo, manifestó su deseo de que Jay-Z subiera algún día a ese escenario.
Roc Nation, empresa vinculada al artista, participa en la producción y la estrategia de entretenimiento musical de la NFL, incluido el espectáculo de medio tiempo.
EFE
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