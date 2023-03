Jacob Forever y sus espectaculares vacaciones en Punta Cana

Jacob Forever decidió tomarse un descanso junto a su familia en Punta Cana. El reguetonero cubano radicado en Miami se encuentra en nuestro país para disfrutar unos días del sol y la playa. Y compartió algunos detalles con sus seguidores en las redes sociales.

“Disfrutando de momentos y lugares que quedan marcado en el corazón para siempre”, escribió el intérprete del éxito Hasta que se seque el Malecón en una publicación de su perfil de Instagram. En las imágenes que subió a la plataforma digital se deja ver muy relajado. Asimismo, compartiendo tiempo con su pequeña hija, mientras tienen el mar turquesa de fondo.

Varios artistas y fans del músico comentaron el post, y se alegraron de las vacaciones que está teniendo Jacob. “A disfrutar!”, comentó el cantante Leoni Torres, mientras que otros dejaron mensajes como: “Brindo por tus éxitos!!”, “Que bello lugar me encanta”, “Bien merecido t lo tienes!!!!!! Enjoy”, o “Saludos y bendiciones”.

En la publicación que acumula más de 22 mil reacciones, otros internautas aprovecharon para contarle al artista que adoran su música, y elogiarlo por su trabajo. Pero este viaje a Punta Cana llega después de varios días de intenso trabajo, y espectaculares logros alcanzados por el cubano.

Jacob Forever, disfrutando de sus éxitos

El pasado fin de semana, Jacob Forever realizó una presentación muy especial en Las Vegas. Tras salir al escenario sorprendió a sus fans con una fotografía en sus redes sociales. El cantante de Quiéreme, compartió en su perfil oficial de Instagram una foto junto a la diva, Ivy Queen.

En la imagen aparecen ambos abrazados, tras sus presentaciones en el Calibash 2023, un evento donde se presentan los líderes de la música urbana.

Con más de 33 mil “likes” la publicación acumuló miles de mensajes de sorpresa y felicidad al ver a los dos famosos posando. “Hagan una colaboración juntos será un gran temazo”, “Con la Reina¡¡ Me encantaron vuestras dos actuaciones!! ¡¡Gracias!!”, “Sigue así rompiéndola siempre”, o “Wow que dúo”, son algunos de los mensajes que dejaron en la red social para el músico.

El multipremiado Jacob Forever nacido en Camagüey (Cuba) tuvo un impresionante Sold Out en el T-Mobile Arenas de Las Vegas durante su show. Allí compartió con otras estrellas del género, incluida la boricua de Te he querido, te he llorado.