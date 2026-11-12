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La rapera dominicana J Noa sumó un importante reconocimiento a su carrera al ganar el Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop por «Antisistema», composición que realizó junto al productor Trooko.

El triunfo coloca a la artista, cuyo nombre real es Nohelys Jiménez, entre las representantes dominicanas que han alcanzado reconocimiento internacional en la música urbana.

La victoria llegó en una edición en la que también participó en el homenaje a Daddy Yankee, distinguido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación.

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J Noa comparte escenario con Ryan Castro

La intérprete dominicana formó parte del espectáculo dedicado al llamado Big Boss, celebrado en Las Vegas.

J Noa subió al escenario junto al colombiano Ryan Castro para interpretar «Rompe», uno de los temas emblemáticos de la trayectoria de Daddy Yankee. También participó en el cierre colectivo con «Somos de calle».

La rapera expresó su admiración por el artista puertorriqueño, a quien definió como «el referente más grande vivo».

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El homenaje reunió a figuras de distintas generaciones y recorrió la trayectoria de Daddy Yankee, considerado uno de los principales impulsores de la expansión internacional del reguetón.

«Antisistema», una canción que cuestiona las reglas de la industria

El Latin Grammy reconoce el trabajo de composición de J Noa y Trooko en «Antisistema».

La pieza se distingue por su contenido crítico y por una propuesta que reivindica la autenticidad artística frente a las presiones comerciales de la industria musical.

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La canción representa otro paso en la trayectoria de J Noa, quien ha construido su identidad dentro del rap con letras que abordan las desigualdades, la realidad de los barrios y las experiencias de los jóvenes.

La artista ha defendido esa línea musical como parte esencial de su identidad. En una entrevista con El País, resumió su propósito con una frase: «Soy la voz del montón».

De Haina a los escenarios internacionales

Detrás del nombre artístico J Noa está Nohelys Jiménez, una intérprete que comenzó a acercarse al rap desde niña.

La artista contó que a los cinco años escuchaba a jóvenes de su barrio improvisar. A los ocho escribió su primer verso y, posteriormente, comenzó a compartir sus interpretaciones en plataformas digitales.

Su talento llamó la atención fuera del país con su participación en el formato Tiny Desk Concerts, de la radio pública estadounidense NPR.

En 2024 publicó su primer álbum, «Mátense por la corona», un proyecto en el que trabajó con productores como Trooko y exploró distintas facetas del hip hop.

Datos sobre la trayectoria de J Noa

Nombre real: Nohelys Jiménez.

Nohelys Jiménez. Origen: Haina, provincia San Cristóbal.

Haina, provincia San Cristóbal. Género musical: rap y hip hop.

rap y hip hop. Canción premiada: «Antisistema».

«Antisistema». Composición: J Noa y Trooko.

J Noa y Trooko. Reconocimiento: Latin Grammy 2026 a Mejor Canción de Rap/Hip Hop.

Latin Grammy 2026 a Mejor Canción de Rap/Hip Hop. Presentación internacional: Tiny Desk Concerts, de NPR.

Tiny Desk Concerts, de NPR. Primer álbum: «Mátense por la corona», publicado en 2024.

«Mátense por la corona», publicado en 2024. Homenaje a Daddy Yankee: interpretó «Rompe» junto a Ryan Castro.

Con este reconocimiento, J Noa fortalece su presencia en la escena internacional y proyecta el rap dominicano desde sus raíces. Su recorrido, iniciado con las improvisaciones de barrio, representa el crecimiento de una voz que ha convertido sus vivencias en música.