 Saltar al contenido
CDN
Entretenimiento
Añadir CDN a Google

Irving Alberti y Carlos Sánchez despedirán el año entre risas en Escenario 360

Santo Domingo. RD. Luego de un exitoso año donde ambos tuvieron la oportunidad de llevar sus respectivos shows de humor a diversas ciudades de Estados Unidos y Europa, Irving Alberti y Carlos Sánchez unen sus talentos para presentar “Entre Luca y Juan Mejía”, este próximo 25 de diciembre en Escenario 360, a las 8:00 de […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Este show, es la propuesta ideal para los amantes del buen humor y los fans de estas dos estrellas
Este show, es la propuesta ideal para los amantes del buen humor y los fans de estas dos estrellas
¿Quieres resumir esta noticia?

Santo Domingo. RD. Luego de un exitoso año donde ambos tuvieron la oportunidad de llevar sus respectivos shows de humor a diversas ciudades de Estados Unidos y Europa, Irving Alberti y Carlos Sánchez unen sus talentos para presentar “Entre Luca y Juan Mejía”, este próximo 25 de diciembre en Escenario 360, a las 8:00 de la noche.

Este show, es la propuesta ideal para los amantes del buen humor y los fans de estas dos estrellas que se han consolidado como parte de los humoristas más respetados y exitosos del país.

“Estoy feliz de subir al escenario con Carlos. Yo particularmente sé que voy a disfrutármelo muchísimo y el público no va a parar de reír, porque, si en cada llamada que nos hacemos después de cada show en alguna parte del mundo, duramos dos horas riéndonos; imagino que tendrán que sacarnos a las tres horas del teatro”, expresó Alberti.

El título de la propuesta, nace de una divertida autodefinición: este dúo no pertenece a la vieja guardia de pioneros del humor, pero tampoco forma parte de la camada más reciente. Por encontrarse justo en ese punto intermedio de madurez y vigencia, decidieron bautizar el show como “Entre Luca y Juan Mejía”.

“Irving siempre ha sido para mí, un referente en el mundo del espectáculo dominicano y de lo que es manejar esta profesión, y si a eso le agregas que me río muchísimo con él, pues este junte me hace una ilusión bárbara”, aseguró Carlos Sánchez.

Anécdotas, chistes, historias inéditas y reflexiones sobre sus trayectorias formarán parte del dinámico repertorio de este dúo, que promete convertir la noche de Navidad en la más divertida del año viejo. Las boletas están a la venta en Tix.do.

Los reconocidos humoristas unen sus talentos para compartir sus mejores repertorios el próximo 25 de diciembre a las 8:00 p. m. Las boletas ya están a la venta en Tix.do

Te puede interesar

  1. EntretenimientoAccidente impide viaje de Miss Universo República Dominicana a Puerto Rico
  2. Entretenimiento¡De terror! Magali Febles relata el vuelco que sufrió con Melissa Núñez
  3. EntretenimientoMagalí Febles y Melissa Núñez sufren accidente
  4. EntretenimientoMaluma anuncia gira mundial por más de 60 ciudades en 2027
  5. EntretenimientoFallece Harold Greene, veterano presentador de noticias de Los Ángeles
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:Carlos SánchezIrving AlbertiEscenario 360destacada5
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS