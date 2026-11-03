Irving Alberti y Carlos Sánchez despedirán el año entre risas en Escenario 360

Santo Domingo. RD. Luego de un exitoso año donde ambos tuvieron la oportunidad de llevar sus respectivos shows de humor a diversas ciudades de Estados Unidos y Europa, Irving Alberti y Carlos Sánchez unen sus talentos para presentar “Entre Luca y Juan Mejía”, este próximo 25 de diciembre en Escenario 360, a las 8:00 de la noche.

Este show, es la propuesta ideal para los amantes del buen humor y los fans de estas dos estrellas que se han consolidado como parte de los humoristas más respetados y exitosos del país.

“Estoy feliz de subir al escenario con Carlos. Yo particularmente sé que voy a disfrutármelo muchísimo y el público no va a parar de reír, porque, si en cada llamada que nos hacemos después de cada show en alguna parte del mundo, duramos dos horas riéndonos; imagino que tendrán que sacarnos a las tres horas del teatro”, expresó Alberti.

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El título de la propuesta, nace de una divertida autodefinición: este dúo no pertenece a la vieja guardia de pioneros del humor, pero tampoco forma parte de la camada más reciente. Por encontrarse justo en ese punto intermedio de madurez y vigencia, decidieron bautizar el show como “Entre Luca y Juan Mejía”.

“Irving siempre ha sido para mí, un referente en el mundo del espectáculo dominicano y de lo que es manejar esta profesión, y si a eso le agregas que me río muchísimo con él, pues este junte me hace una ilusión bárbara”, aseguró Carlos Sánchez.

Anécdotas, chistes, historias inéditas y reflexiones sobre sus trayectorias formarán parte del dinámico repertorio de este dúo, que promete convertir la noche de Navidad en la más divertida del año viejo. Las boletas están a la venta en Tix.do.

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Los reconocidos humoristas unen sus talentos para compartir sus mejores repertorios el próximo 25 de diciembre a las 8:00 p. m. Las boletas ya están a la venta en Tix.do