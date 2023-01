Inicia selección de jurado para juicio contra los presuntos asesinos del rapero XXXTentacion

Leer también: Liberan al presunto asesino del rapero Takeoff bajo fianza

Santo Domingo, RD.- Más de cuatro años después de que hombres armados mataron a la estrella emergente del rap XXXTentacion durante un robo afuera de una tienda de motocicletas del sur de Florida, tres sospechosos irán a juicio el miércoles cuando comience la selección del jurado.

El sospechoso del tiroteo Michael Boatwright, de 28 años, y sus cómplices acusados, Dedrick Williams, de 26 años, y Trayvon Newsome, de 24, podrían recibir cadena perpetua si son declarados culpables de asesinato en primer grado. También están acusados de robo a mano armada. Se han declarado inocentes.

Un cuarto hombre, Robert Allen, de 26 años, se declaró culpable de asesinato en segundo grado el año pasado y se espera que testifique contra los otros tres. Se espera que la selección del jurado dure tres semanas, con declaraciones de apertura programadas tentativamente para el 30 de enero. Se espera que el juicio dure hasta marzo.

En las audiencias previas al juicio, los abogados de los acusados han sugerido que había otros que tenían motivos financieros y personales para matar al cantante, incluidos miembros de su familia y otros raperos.

Juicio

“Han pasado más de cuatro largos años en la fabricación. Estamos entusiasmados de dar este primer paso para traer a Dedrick a casa”, dijo Mauricio Padilla, abogado de Williams. Los abogados de Boatwright y Newsome no respondieron a los correos electrónicos en busca de comentarios. La pandemia de COVID-19 y las disputas legales retrasaron el inicio del juicio.

El juez de circuito Michael Usan rechazó la semana pasada un intento del abogado de Boatwright, Joseph Kimok, de declararlo mentalmente incompetente para ser juzgado. También rechazó una moción de los abogados de los acusados para juzgar a los tres por separado.

Argumentaron que las pruebas presentadas contra un solo acusado serían perjudiciales para los otros dos. También argumentaron que cada abogado defensor podría tratar de establecer la inocencia de su cliente o mitigar su culpabilidad señalando con el dedo a los otros dos sospechosos; argumentaron que eso perjudicaría injustamente al jurado contra el trío. La fiscal Pascale Achille le dijo a Usan que cualquier evidencia presentada pertenecería a los tres.

Usan dictaminó que los argumentos de los abogados defensores podrían aplicarse en todos los juicios donde hay múltiples acusados, pero en este caso no superan las necesidades de la “economía judicial” para no celebrar tres juicios si no es absolutamente necesario.

Asesinato

XXXTentacion, cuyo verdadero nombre era Jahseh Onfroy, acababa de salir de Riva Motorsports en los suburbios de Fort Lauderdale el 18 de junio de 2018 con un amigo, cuando su BMW fue bloqueado por un SUV que se desvió por delante. Dos pistoleros enmascarados emergieron, se enfrentaron a XXXTentacion en la ventanilla del conductor y uno le disparó. Luego agarraron una bolsa de Louis Vuitton que contenía 50,000 dólares en efectivo que el cantante acababa de retirar del banco. Volvieron a la camioneta y se alejaron a toda velocidad.

XXXTentacion, de 20 años, murió en el hospital poco después. Pronunció su nombre “Ex ex ex ten-ta-see-YAWN” y fue una estrella en ascenso que vendió platino y abordó temas como el prejuicio y la depresión en sus canciones. También recibió críticas por su mal comportamiento y múltiples arrestos, incluidos los cargos de que golpeó severamente y abusó de su novia.

Los investigadores dicen que el video de vigilancia de la tienda y otras pruebas vinculan a los tres acusados y a Allen con el asesinato.

Dicen que el video muestra el SUV llegando a la tienda de motocicletas justo cuando XXXTentacion y su amigo entraron. Williams y Allen los siguieron adentro, con Williams haciendo una pequeña compra. Luego regresaron al SUV. Unos 10 minutos después, XXXTentacion y su amigo intentaron irse, pero la camioneta los bloqueó. Los fiscales dicen que Boatwright y Newsome fueron los pistoleros que se enfrentaron al rapero, y Boatwright disparó los disparos fatales.

Investigaciones

Los investigadores dicen que las huellas dactilares de Boatwright fueron encontradas en la puerta del conductor del BMW del rapero. Williams fue identificado por un empleado de Riva Motorsports, quien dijo que era un cliente habitual. Williams dijo a los investigadores que no sabía que los otros tres estaban planeando un robo.

Una búsqueda en las redes sociales de Williams mostró fotos de él con Allen, quien luego fue identificado por el video de vigilancia. La novia de Williams dijo a los investigadores que él le dijo que el otro pistolero era Newsome.

Dicen que los datos del teléfono celular también vinculan a los acusados con la escena.

Fotos de Boatwright y Newsome sosteniendo grandes cantidades de billetes de 100 dólares, con marca de tiempo en la noche del asesinato. También se encontraron en sus teléfonos, dicen los fiscales.

