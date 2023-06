Ice Spice responde a acusaciones sobre la influencia de su color del piel en su carrera

Santo Domingo, RD.- La rapera de origen dominicano, Ice Spice, no fue muy amable con los trolls de Internet que piensan que su carrera de rap solo tuvo éxito porque tiene la piel clara, la rapera de ‘Munch’ cree que estas declaraciones no tienen sentido alguno.

Ice Spice apareció en la portada más reciente de la revista «Teen Vogue» el martes y abordó la reacción violenta en las redes sociales de la actuación de Hot 97 Summer Jam la semana pasada, donde presentó a la tambien rapera Flo Milli .

Los fanáticos rabiosos agitaron la olla y afirmaron que el colorismo fue la razón por la cual la carrera de Ice usurpó la carrera de Flo, a pesar de que Flo ingresó al juego del rap varios años antes… pero Ice le dice a la publicación que los problemas son más grandes que ella.

Los fanáticos rabiosos afirmaron que el colorismo fue la razón por la cual la carrera de Ice usurpó la carrera de Flo Milli, a pesar de que Flo ingresó al rap varios años antes. Asimismo, Ice le afirmóa la revista que los problemas son más grandes que ella.

«Siento que eso no es algo personal para mí», explicó Ice antes de agregar… «Siento que esa ha sido la conversación durante generaciones y para siempre, desde el principio de los tiempos. Trato de no alimentar la negatividad porque también veo que cuando la gente está tratando de hacer ese punto, no está fuera de un buen lugar. [Terminan menospreciando] a alguien más», agregó.