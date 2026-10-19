Ian Franco Mochón escribe sobre lo que no llegó a ser

“Sacarlo del sistema”

Cuando habla de su propia música, Ian Franco Mochón suele correrse de la primera persona. No dice “yo intento”. Dice “uno intenta”.

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“A veces son más que nada las ganas de decir algo, sacarlo del sistema para continuar al próximo capítulo en la vida”, explica, y aclara enseguida que en su caso eso toma forma de canciones. “El arte es catártico y todos necesitamos hacer catarsis de vez en cuando.”

El punk no llegó tarde. La primera guitarra eléctrica de Ian Franco Mochón fue un regalo de su madre, y con ella vinieron el rock alternativo, el punk y el metal que escuchaba de chico en Buenos Aires. Antes de Berklee y de Tennessee ya había pasado por varias bandas de la escena porteña. Ese sustrato está en el EP, mezclado con el rock nacional que lo formó.

Nació y se crió en la Ciudad de Buenos Aires, estudió en Boston y hoy vive en Nashville. En ese mapa, el rock nacional es la parte que viajó con él.

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El idioma

Escribe en español, y lo hace viviendo en Estados Unidos. Para él no es una decisión táctica. “Uno, al ser lo más original y honesto posible, intenta mantener sus raíces y cultura en su creatividad.”

Los números del mercado estadounidense van en una dirección parecida. Según el informe de mitad de año de Luminate, en el primer semestre de 2026 las canciones en español representaron el 9,4 % de las reproducciones de audio bajo demanda en ese país, mientras que la música en inglés bajó al 87,1 %, el nivel más bajo que registra la empresa. El mismo relevamiento indica que el 54 % de la audiencia musical del país dice escuchar música latina.

Para Ian Franco Mochón, el mapa ya cambió. “Yo creo que vivimos en un mundo tan globalizado que el idioma en la música ya no es un problema.”

Lo dice sin épica, y con una salvedad que no esconde: “Obviamente en un país angloparlante se puede perder cierto público, pero no es imposible”.