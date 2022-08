Hony Estrella vs Santiago Matías por entrevista a Onguito Wa

La divergencia de opiniones entre Hony Estrella y Santiago Matías por la entrevista que Alofoke Radio Show hiciera al artista urbano Onguito Wa abrió un intenso debate en la red social Twitter sobre la pertinencia de este tipo de contenidos.

El debate inició cuando Hony Estrella, quien trabaja en la empresa de medios de Santiago Matías como conductora del matutino Esto No Es Radio, criticó el espacio que dicha empresa le concedió a Onguito Wa.

«Qué hacen entrevistandolo aquí (Onguito Wa). No deberían hacerlo. Es una verguenza para el país. Y aquí se viven riéndo, en este edificio. Y uno está aportando a ese relajo. Hasta que ese muchacho no mate a alguien no van a dejar esa chercha. Santiago (Matías) no debería dar oportunidades a gente que no tiene capacidad, ni talento, ni arte ni nada» sentenció Hony Estrella sobre el particular en la emisión de Esto No Es Radio, transmitido por la emisora de Santiago Matías.

La respuesta de Santiago Matías a Hony Estrella

Tras la opinión de Hony Estrella sobre la entrevista a Onguito Wa, Santiago Matías respondió con par de tweets a través de su cuenta.

«Lo siento Hony! La formula de exito no se cambia, se actualiza» sentenció Matías. «Alofoke Radio es una plataforma diversa, lo siento por Hony».

Hony Estrella vs Santiago Matías: los «teams»

El intercambio de opiniones generó un intenso debate en la red social Twitter, con usuarios apoyando la postura de Hony Estrella de no dar cabida a intérpretes como Onguito Wa, mientras que otros apoyan la visión editorial de los contenidos de la cadena de Santiago Matías.

«100 % con Hony, ese ratón no aporta nada a la sociedad, al parecer el señor Santiago no acaba de entender». «Hony está en el lugar equivocado». «La fórmula debe tener algo de ética también hermano, eso quería decir Hony». «Estoy de acuerdo con Hony ya que aquí en RD todo es un relajo y aportan contenidos que no dan importancia para nada en la sociedad pero peor somos nosotros que premiamos a la mediocridad que hago positivo» fueron algunos de los comentarios de quienes apoyan a Hony Estrella.

En la ‘acera virtual’ del frente, otros apoyaron la respuesta de Matías. «Si hony se siente mal con lo que hace alofoke, ella lo que tiene es que renunciar». «No es por nada pero ese edificio y esa plataforma que hoy critica hony es quien es gracias a eso relajos». «Hony no puede cuestionar las decisiones de quien firma los cheques». «Como ustedes le piden a Santiago Matías que lo que le ha dado resultado lo cambié por algo que todavía no le da resultado. Es como pedirle a la z que no hagan contenido de política y que los urbanos es la línea» fueron algunos de los comentarios en apoyo a la postura del CEO de Alofoke.