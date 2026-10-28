Hija de Laura Bozzo desmiente rumores sobre su muerte

Santo Domingo.– La hija de Laura Bozzo desmintió los rumores sobre la supuesta muerte de la presentadora peruana. Las versiones circularon en redes sociales y causaron preocupación entre sus seguidores.

Sin embargo, la conductora permanece hospitalizada tras sufrir graves problemas de salud. Según reportes de medios mexicanos, su estado sigue siendo delicado, aunque ha mostrado una leve mejoría.

Laura Bozzo ingresó de emergencia la noche del 13 de octubre al Hospital General de Acapulco «El Quemado». La presentadora sufrió fuertes dolores abdominales y los médicos detectaron una úlcera perforada que requirió una cirugía de urgencia.

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Laura Bozzo sigue en cuidados intensivos

Tras la operación, la salud de la conductora se complicó. Según reportes del programa Venga la Alegría, Bozzo sufrió peritonitis, choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar. Además, presentó un colapso del pulmón izquierdo.

Posteriormente, el equipo médico la trasladó al Hospital General de México, en Ciudad de México. Desde entonces, permanece en terapia intensiva, intubada y bajo sedación, según las informaciones difundidas.

La conductora Martha Figueroa informó que Bozzo ha mostrado una mejoría leve. No obstante, señaló que la neumonía continúa afectando su recuperación.

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Figueroa también indicó que la frecuencia cardíaca de la presentadora se mantenía estable. Además, explicó que los médicos no consideraban necesario volver a intubarla, según el reporte que compartió.

Reportan una posible mejoría

El 25 de octubre, nuevos reportes describieron el estado de Laura Bozzo como grave, pero estable.

El periodista Ernesto Buitrón habló sobre una posible mejoría en el programa Magaly TV. Según explicó, recibió información de Aarón Guerrero, asistente personal de la presentadora.

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De acuerdo con ese reporte, los médicos lograron controlar la septicemia. Además, Bozzo podría pasar de terapia intensiva a una habitación del hospital.

Sin embargo, ni sus hijas ni su asistente han confirmado oficialmente esa información. Por tanto, todavía no existe una actualización oficial que confirme su salida de cuidados intensivos.

Su hija habla sobre su recuperación

Alejandra de la Fuente, hija de la conductora, también se refirió a su estado de salud. La joven reconoció que la operación ha sido difícil, pero aseguró que su madre ha avanzado.

Mientras tanto, el conductor Pepillo Origel, quien afirmó ser amigo de Bozzo desde su etapa en Perú, contó que ha tenido dificultades para comunicarse con ella.

El presentador explicó que ha intentado obtener información directa, pero nadie responde el teléfono de la conductora.

Su hija desmiente los rumores de muerte

En medio de estas informaciones, los rumores sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo comenzaron a extenderse en redes sociales.

La confusión aumentó después de que el actor Alfredo Adame publicara un mensaje de despedida. Algunos usuarios interpretaron sus palabras como una señal del fallecimiento de la presentadora.

Sin embargo, la hija de Bozzo negó esas versiones. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de su muerte.