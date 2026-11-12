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El portal Herrera Farándula, dirigido por la periodista Francisca María Jiménez, obtuvo dos nominaciones en reconocimientos dedicados al ejercicio de la comunicación digital en República Dominicana: el Premio Nacional de Periodismo Digital 2026 y los Premios La Flor 2026.

La primera postulación corresponde a la categoría Mejor Periódico Digital de Espectáculos del Premio Nacional de Periodismo Digital, organizado por el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos, con el respaldo del Banco Popular Dominicano.

Anuncio y fecha de la ceremonia

Las nominaciones fueron anunciadas por la presidenta del Observatorio, la periodista Cristal Acevedo, quien informó que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 18 de noviembre, a las 6:30 de la tarde.

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También figura entre los nominados a los Premios La Flor

De igual manera, Herrera Farándula fue nominado en la categoría Medio Digital de los Premios La Flor 2026, una producción de Henry Rijo.

Ambas postulaciones reconocen la presencia del medio en el ámbito de la comunicación digital y su trabajo informativo en el sector del espectáculo y el entretenimiento.

Perfil profesional de Francisca María Jiménez

Francisca María Jiménez

Francisca María Jiménez es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y recientemente concluyó una maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas.

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Su formación académica también comprende diplomados en Periodismo de Investigación, avalado por la Embajada de los Estados Unidos; Periodismo Digital; Gestión de Contenido para Redes Sociales e Integridad Web, entre otras áreas de especialización.

Premio previo y enfoque editorial

En 2023, Herrera Farándula obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Digital en la categoría Mejor Periódico Digital de Espectáculos, reconocimiento que marcó un precedente en la trayectoria del medio.

El portal mantiene una línea editorial enfocada en los acontecimientos del mundo del espectáculo, la cultura y el entretenimiento, con cobertura de actividades, proyectos y figuras del ámbito artístico nacional e internacional.

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El portal y su canal de YouTube (también visible en su cuenta de Instagram de Herrera Farándula) mantuvieron una cobertura activa de los principales acontecimientos del entretenimiento dominicano a lo largo del año, destacando momentos como la alfombra roja de los Premios Soberano 2026 y diversos eventos de la farándula nacional.

