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Un hombre resultó herido en el cuello durante el festival de Halloween que el actor Jamie Foxx organiza anualmente en su residencia de California, Estados Unidos. El incidente provocó la intervención de las autoridades y el arresto de un sospechoso.
El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre en la mansión del intérprete, mientras se celebraba el Skvlk Fest, un festival musical con temática de Halloween que reúne a artistas y cientos de asistentes.
Según informó el portal estadounidense TMZ el domingo 8 de noviembre, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura acudieron a la propiedad tras recibir un reporte de un presunto apuñalamiento.
El hombre sufrió una herida superficial en el cuello y recibió atención de los paramédicos en el lugar.
Notas relacionadas
Arresto de un sospechoso
El mismo medio indicó que las autoridades arrestaron a una persona bajo sospecha de agresión con un arma mortal.
Organización y programación del festival
El evento es organizado por Foxx junto a su hija Anelise, de 18 años. La celebración incluye atracciones de feria y presentaciones musicales.
Para esta edición estaban anunciados artistas como Tyga, Ty Dolla $ign, Sexyy Red y Leon Thomas.
La actividad estaba prevista inicialmente para el 31 de octubre, pero sus organizadores la pospusieron debido a las lluvias registradas en California.
De acuerdo con TMZ, los avisos colocados en los alrededores de la propiedad advertían que estaba prohibido ingresar con armas reales o falsas, incluso aquellas utilizadas como accesorios de disfraces.
Trayectoria de Jamie Foxx
Jamie Foxx, cuyo nombre real es Eric Marlon Bishop, es un actor, comediante, cantante y productor estadounidense. Ha desarrollado una destacada carrera en el cine, la televisión y la música.
Entre los principales hitos de su trayectoria figuran:
- Óscar: ganó el premio al mejor actor por interpretar al músico Ray Charles en la película Ray (2004).
- Cine: participó en películas como Django Unchained, Collateral y The Amazing Spider-Man 2.
- Música: ha desarrollado una carrera como cantante y recibió premios Grammy.
- Televisión: alcanzó popularidad con el programa de comedia The Jamie Foxx Show.
- Reconocimiento: es una de las figuras del entretenimiento estadounidense que ha destacado tanto en la actuación como en la música.
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