Guadalajara, Jalisco.- Gloria Trevi será la Artista Oro de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco, la fiesta de la buena música latina que se realiza en alianza con el Gobierno de Jalisco, y recibirá su globo HEAT durante la gala del 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, contransmisión en vivo por LosHeat.tv.

Con esta distinción, los Heat Awards reconocen la imponente trayectoria musical de la artista que ha escrito su propio capítulo en la música a nivel global. Además de ser homenajeada, Gloria Trevi subirá al escenario de la gala con toda la energía de sus conciertos. s

Pocos escenarios la conocen como el Auditorio Nacional: Gloria Trevi ha agotado ahí 55 funciones, y 14 en la Arena CDMX, más que cualquier otra artista hispanoamericana en ambos recintos. Su carrera suma más de 30 millones de discos vendidos, 7,000 millones de reproducciones y varios álbumes en el número uno.

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Su historia es también la de alguien que no ha dejado de reinventar el pop latino. Hoy trabaja como independiente, desde su sello Great Talent Records, y en 2026 celebró su legado con el Celebration Tour, que la llevó por Latinoamérica, Centroamérica y España, incluyó un concierto de cumpleaños en el BMO Stadium de Los Ángeles y volvió a agotar

fechas en el Auditorio Nacional.

En Jalisco, la tradición abre camino al futuro, y Gloria Trevi llega a Puerto Vallarta mirando hacia adelante. Prepara su decimoquinto álbum de estudio, previsto para principios de 2027, y ya estrenó “Pompas de Jabón”, una canción escrita por ella que convierte los desafíos de la vida en una celebración del presente, e “Intensamente”, su primera colaboración musical con sus hijos, Ángel y Armando Gómez.

Fuera del escenario, es defensora de las mujeres que han sufrido violencia doméstica, aliada de la comunidad LGBTQ+ y, a través de su Fundación Ana Dalai, ha apoyado a niños sin hogar en México y Estados Unidos.

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“Una Artista Oro es una superestrella que escribió su propia historia en la música latina y la sigue escribiendo. Gloria acaba de lanzar una canción con sus hijos y prepara un disco nuevo, así que este globo HEAT celebra todo lo que ha hecho y todo lo que viene”, señaló Diana Montes, CEO de HEAT Latin Music Awards. Gloria Trevi será la Artista Oro de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco.

La gala cerrará la Semana HEAT, que se vivirá del 31 de octubre al 5 de noviembre entre Guadalajara y Puerto Vallarta. Descarguen la App LosHeat.Tv para vivir en vivo todos los detalles de la gala. Sigan las redes @lospremiosheat y @losheat.tv para seguir de cerca todos los detalles de la semana HEAT