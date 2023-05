Gian Marco revela que fue diagnosticado con cáncer

El cantautor peruano Gian Marco causó desconcierto luego de revelar que se sometió a una cirugía de urgencia por un mal común y, a través de sus redes sociales, dio detalles de la operación sin decir la enfermedad que enfrentaba. Sin embargo, esta vez decidió hablar sobre su padecimiento: le detectaron cáncer.

El último domingo 21 de mayo, el intérprete de Se me olvidó utilizó su cuenta de Instagram para dar un mensaje de reflexión para sus seguidores. Explicó que pudieron actuar rápidamente y ahora está libre «de esa enfermedad».

En ese sentido, instó a sus seguidores a que se realicen chequeos de rutina porque una respuesta a tiempo «nos puede salvar la vida».

«Papá se fue joven. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y, cuando se dio cuenta, ya era tarde. Este es un mensaje importante, tal vez hasta repetitivo, pero un chequeo a tiempo nos puede salvar la vida. No dejemos la salud de lado», dijo.

«Mi madre sobrevivió al cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez, me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo. Por nosotros, por los nuestros, seamos responsables…No tengamos miedo. Vamos a cuidarnos», agregó.

Tras esta confesión, sus seguidores no dudaron en expresarle su apoyo enviándole mensajes de aliento. Los artistas Tony Succar y Diego Torres se sumaron a estas muestras de afecto, deseándole lo mejor en su situación.