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La presentadora y actriz Gabi Desangles reveló que su romance con el abogado José Martínez Brito comenzó hace aproximadamente un mes, luego de que ambos transformaran su amistad en una relación sentimental.

Durante una llamada telefónica con el elenco de Alofoke Radio Show, la comunicadora contó cómo surgió el vínculo amoroso con su compañero de trabajo y aseguró que nunca imaginó que terminaría enamorándose de un amigo.

“Yo te puedo decir que nunca yo me imaginé que iba a tener una relación con mi amigo, nunca me pasó por la mente, pero llegó un momento, hace un mes o algo así, que él estaba soltero y yo estaba soltera y un día nos juntamos a conversar y nada, se cruzaron los astros”, confesó. Gabi Desangles y Martínez Brito

Gabi Desangles responde a críticas sobre su relación

Tras hacer pública su relación con Martínez Brito, Gabi Desangles comenzó a recibir comentarios y críticas en las redes sociales. Algunas reacciones incluyeron comparaciones con anteriores parejas de la comunicadora.

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La presentadora también fue cuestionada por Yulay PV, quien aseguró que su noviazgo con el abogado no llegaría al mes de febrero.

Ante estos comentarios, Desangles respondió con ironía y dejó clara su postura sobre los pronósticos relacionados con su vida sentimental.

La comunicadora expresó que, aunque Yulay PV desea que su relación termine antes de febrero, ella le desea lo mejor y espera que pueda construir un vínculo duradero, incluso para toda la vida.

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La presentadora también fue cuestionada por Yulay PV, quien aseguró que su noviazgo con el abogado no llegaría al mes de febrero.

Gabi Desangles pide respeto por su romance

La actriz también pidió respeto a los medios de comunicación durante su llegada al Festival de Cine de San Juan de la Maguana, luego de la reciente confirmación de su romance.

Aunque inicialmente evitó hablar sobre el tema, posteriormente decidió compartir detalles sobre cómo comenzó su relación con Martínez Brito, dejando claro que el noviazgo surgió de manera inesperada.