Francisca confiesa que odiaba su pelo malo y se lo corta en vivo

La presentadora de televisión Francisca decidió cortarse todo el cabello este lunes durante el programa en vivo Despierta América, que se transmite por la cadena estadounidense en español Univisión.

La dominicana reveló. «A los 11 años yo le pedí a mi mamá que me regalara de cumpleaños un alisado de cabello. Yo le dije que necesitaba alisarme el cabello, que quería acabar con ese cabello. Yo sentía y escuchaba a mucha gente decir que las que tenían el cabello como yo. Tenían un cabello feo, tenían un cabello malo».

Aseguró que dicha percepción cambió tras el nacimiento de su hijo Gennaro.

Al inició del programa, Francisca, radicada en Estados Unidos, precisó que ese momento que compartió junto a su amigo, el especialista en moda Jomari Goyso. «Es una reconciliación con quien verdaderamente yo soy».

«Yo sé que todas las niñas que hoy se miran y te miran a ti finalmente van a entender que no se tienen que alisar el pelo para llegar a donde tú estás, que no tienen que cambiar nada de ellas. Y creo que es un mensaje muy fuerte y, como tú has dicho, no es un cambio de imagen, es un comienzo», externó Goyso.

La también actriz, desde hace más de 6 meses, había estado llevando el pelo recogido y usando pelucas, debido a ello, explicó ante sus seguidores que estaba en una transición para dejar su pelo totalmente natural.

«Entiendo que es una decisión muy difícil, nadie lo ha hecho en televisión, pero es por mi propia salud mental. Va a ser un día como de liberación para mí y el lunes van a entender», sostuvo, cuando adelantaba lo que estaba próximo a suceder.