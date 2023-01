Santo Domingo, RD. – A través de las redes sociales se difundió un documento en el que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certifica que la artista urbana Yailin La Más Viral fue agredida en un incidente ocurrido con la comentarista Mey Feliz, Fogón.

Refiere haber sido agredida físicamente, por una conocida (vía Redes Sociales, no físicamente), el día 19-01-2023,a las 4:00 PM, dentro de un comercio en la Plaza comercial Sambil. Acta.

Asimismo, la certificación indica que Yailin en estado de embarazo, tiene múltiples laceraciones en el ante-brazo derecho e izquierdo, hematoma en mano izquierda e inflamación de la misma.

El hecho ocurrió en un salón de belleza, el pasado jueves en horario de la tarde cuando se encontraba en compañía de su hermana Kimberly Guillermo, conocida como «Mami Kim».

Denuncia

Se recuerda que ayer miércoles 25 de enero la comentarista Nelsy Maglene Feliz Ferreras, mejor conocida como Mey Feliz, denunció a Yailin y a su hermana por el referido incidente.

El documento de la querella detalla que la tarde del 19 de enero, la demandante se encontraba en el centro de belleza Riva Hair Center, en Sambil, cuando Yailin llegó a ese lugar junto a Kimberly y dos mujeres más.

Continua diciendo que luego de intercambiar palabras, la esposa de Anuel AA «me tiró el celular de ella en la cabeza».

Asimismo, Feliz contó a las autoridades que al conocer el estado de embarazo de Yailin, intentó «agarrarle las manos». Pero Kimberly «también me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños majao y me aruñaban».

Sin embargo, hasta el momento, ni Yailin ni sus representantes han ofrecido declaraciones relacionadas a la situación.