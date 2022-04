Como es tradición desde el lejano 20 de septiembre de 1946, hace 75 años, las películas que forman parte de la Selección Oficial del Festival de Cannes, se convierten en centro de atención mundial, porque inician en él su recorrido y casi siempre algunas de ellas llegan a ser nominadas y premiadas en los Premios Oscar.

La Selección Oficial de este año -75 edición que se realizará del 17 al 28 de mayo- dada a conocer en rueda de prensa de Thierry Fremaux, delegado general del festival y el principal encargado de su éxito y Piere Lescure, presidente saliente del mismo, tiene nombres destacados como el canadiense David Cronenberg o el japonés Kore-eda, el ruso Serebrennikov con una escandalosa visión de Chaikovsky, los siempre atentos hermanos Dardenne, el rumano Mongiu, el surcoreano Park Chan-Wook, o el sueco Ruben Óstlund, que presenta una fábula política con alma de comedia con el título de 'Triangle of sadness'.

La película de apertura será Z (Como Z) del francés Michael Hazanavicius, a quien se debe The Artist que no fue premiada con la merecida Palma de Oro en Cannes en el 2011 y sin embargo se hizo de 5 premios Oscar, entre ellos la Mejor Película y Mejor Dirección, así como Mejor Actor.

El reencuentro en la Croisette, que se convierte en una maravillosa fiesta de la cultura mundial, lo es también como gran vitrina no solo de la industria cinematográfica mundial, sino del lanzamiento de nuevos productos de grandes marcas, casi siempre unidos a alguna película o a algún evento social a los que asisten las grandes celebrities del mundo.

La siempre atractiva presencia de grandes yates de lujo en la Marina o en la Bahía de Cannes donde se celebran fastuosas fiestas con famosos Dj's, este año se verán mermados por la inasistencia de los yates de los oligarcas rusos, casi todos apresados en medio mundo. Y aunque no habrá delegación oficial rusa, sí habrá presencia de filmes como el de Kiril Serebrennikov.

Llama la atención el filme de Cronnenberg -descendiente también de una familia lituana, como Hazanavicius-, y director de filmes como La Mosca (1986), Crash (1996), Eastern Promises (2007) o Cosmopolis (2012), quien aporta Crimes of the Futures, tras haber presentado hace ocho años Maps of the stars. Crimes of the future cuenta con Viggo Mortensen en el protagónico junto a Léa Seydoux y Kristen Stewart.

La Selección Oficial

HOLY SPIDER, de Ali ABBASI

LES AMANDIERS, de Valeria BRUNI TEDESCHI

CRIMES OF THE FUTURE, de David CRONENBERG

TORI AND LOKITA, de Jean-Pierre et Luc DARDENNE

STARS AT NOON, de Claire DENIS

FRÈRE ET SŒUR, de Arnaud DESPLECHIN

CLOSE, de Lukas DHONT

ARMAGEDDON TIME, de James GRAY

BROKER, de KORE-EDA Hirokazu

NOSTALGIA, de Mario MARTONE

RMN, de Cristian MUNGIU

TRIANGLE OF SADNESS, de Ruben ÖSTLUND

HAEOJIL GYEOLSIM (DECISION TO LEAVE), de PARK Chan-Wook

SHOWING UP, de Kelly REICHARDT

LEILA’S BROTHERS, de Saeed ROUSTAEE

BOY FROM HEAVEN, de Tarik SALEH

ZHENA CHAIKOVSKOGO (TCHAÏKOVSKI'S WIFE), de Kirill SEREBRENNIKOV

EO, de Jerzy SKOLIMOWSKI