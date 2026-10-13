Fiesta en el Safari llega por primera vez a República Dominicana

Santo Domingo, RD. — La magia, la música y la diversión llegan por primera vez a República Dominicana con “Fiesta en el Safari”, un musical infantil que invita a los más pequeños a vivir una aventura llena de personajes, animales, canciones, juegos, sorpresas y aprendizajes.

El espectáculo se presentará el domingo 1 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, en el teatro de Casa San Pablo, en Santo Domingo, convirtiéndose en una cita para las familias que desean disfrutar de una tarde diferente, llena de alegría, música y diversión.

De la mano de Sapez Media y Producciones América Venezuela, la propuesta llega al país con el propósito de ofrecer a las familias dominicanas una alternativa de entretenimiento sano, educativo y de calidad, que fomente el sano esparcimiento de los niños y genere espacios de integración entre padres e hijos.

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Personajes

Liderada por Erik, el niño explorador, la aventura contará con la participación de un divertido grupo de personajes que acompañará a los pequeños durante todo el recorrido: Dino, el Dinosaurio; Hezel, la Jirafa; Isa, el Elefante; Chris, el Mono; y Emil, el León.

Juntos llevarán a los niños por un divertido recorrido musical entre la selva y la granja, donde podrán interactuar con diferentes animales y personajes mientras disfrutan de canciones y dinámicas especialmente diseñadas para el público infantil.

A través de esta aventura, los niños no solo serán espectadores, sino también protagonistas de una experiencia participativa en la que podrán cantar, jugar, aprender y compartir en familia. Cada momento del espectáculo está pensado para estimular su imaginación y transmitir mensajes positivos de una manera entretenida y cercana.

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“Fiesta en el Safari” combina entretenimiento y educación mediante canciones populares, nuevas melodías educativas y dinámicas interactivas que abordan valores, buenos modales, convivencia y otros aprendizajes importantes para el desarrollo de los niños.

Con su llegada por primera vez a República Dominicana, “Fiesta en el Safari” se presenta como una alternativa de entretenimiento infantil que apuesta por la cultura, la música, la educación y el sano esparcimiento, creando un escenario para que padres e hijos puedan compartir una experiencia memorable.

Las boletas ya están disponibles a través de Uepa Tickets, con precios que van desde RD$1,060 hasta RD$2,845, dependiendo de la categoría seleccionada.

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Precios de las boletas por aérea