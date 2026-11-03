“Fiesta en el Safari” alegra a familias dominicanas con música y diversión

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Santo Domingo, RD.– En una tarde cargada de alegría, música y entretenimiento familiar, el musical infantil “Fiesta en el Safari” llegó por primera vez a República Dominicana, presentándose en una única función el pasado domingo 1 de noviembre en el Auditorio Casa San Pablo, donde niños y adultos disfrutaron de una experiencia llena de diversión, color y aprendizaje.
De la mano de Erick el Explorador, los asistentes se embarcaron en un recorrido por una mágica selva, descubriendo personajes, animales y divertidas aventuras a través de canciones, coreografías y mensajes educativos que hicieron de esta presentación una experiencia especial para toda la familia.
Canciones populares y melodías educativas
Durante el espectáculo, el público disfrutó de un repertorio musical que combinó canciones populares y melodías educativas, promoviendo valores como la amistad, el respeto, los buenos modales y el cuidado de la naturaleza, en una propuesta diseñada para conectar con los más pequeños a través de la música y el entretenimiento.
La presentación contó además con la participación de Los Amigos (@losamigos) como invitados especiales, quienes aportaron su energía y talento a esta celebración, convirtiéndose en parte de los momentos más especiales de la jornada.
Por su parte, el productor del espectáculo, Saúl Pérez, destacó que Fiesta en el Safari representa mucho más que un musical infantil: es una experiencia educativa y de entretenimiento que busca crear espacios de integración familiar y ofrecer contenidos de calidad para los niños dominicanos.
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Pérez manifestó su entusiasmo por la acogida del público y adelantó que esta experiencia forma parte de una visión de nuevos proyectos y propuestas artísticas que continuará desarrollando en República Dominicana, apostando por espectáculos familiares que combinen diversión, formación y valores.
“Queremos que cada niño disfrute, cante, baile y, sobre todo, se lleve un aprendizaje. Nuestro propósito es seguir llevando experiencias que permitan a las familias dominicanas compartir momentos inolvidables”, expresó el productor.
Fiesta en el Safari, una producción de Sapez Media y Producciones América, desde Colombia, continúa así su apuesta por el entretenimiento familiar, demostrando que la música, la imaginación y la educación pueden unirse para regalar experiencias inolvidables.
Una tarde donde la selva cobró vida y las familias dominicanas fueron protagonistas de una gran aventura.
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