“Fiesta en el Safari” alegra a familias dominicanas con música y diversión

Santo Domingo, RD.– En una tarde cargada de alegría, música y entretenimiento familiar, el musical infantil “Fiesta en el Safari” llegó por primera vez a República Dominicana, presentándose en una única función el pasado domingo 1 de noviembre en el Auditorio Casa San Pablo, donde niños y adultos disfrutaron de una experiencia llena de diversión, color y aprendizaje.

De la mano de Erick el Explorador, los asistentes se embarcaron en un recorrido por una mágica selva, descubriendo personajes, animales y divertidas aventuras a través de canciones, coreografías y mensajes educativos que hicieron de esta presentación una experiencia especial para toda la familia.

Canciones populares y melodías educativas

Durante el espectáculo, el público disfrutó de un repertorio musical que combinó canciones populares y melodías educativas, promoviendo valores como la amistad, el respeto, los buenos modales y el cuidado de la naturaleza, en una propuesta diseñada para conectar con los más pequeños a través de la música y el entretenimiento.

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La presentación contó además con la participación de Los Amigos (@losamigos) como invitados especiales, quienes aportaron su energía y talento a esta celebración, convirtiéndose en parte de los momentos más especiales de la jornada.

Por su parte, el productor del espectáculo, Saúl Pérez, destacó que Fiesta en el Safari representa mucho más que un musical infantil: es una experiencia educativa y de entretenimiento que busca crear espacios de integración familiar y ofrecer contenidos de calidad para los niños dominicanos.