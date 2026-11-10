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La cantante dominicana Yailin La Más Viral reveló que padece fibrosis abdominal y pidió respeto ante los comentarios sobre su apariencia física. La artista explicó que su condición requiere tiempo, paciencia y atención especializada, por lo que aclaró que su situación no se limita a cuestiones estéticas.

La intérprete compartió detalles sobre su estado de salud a través de su canal de difusión en Instagram, denominado Yai Noticias, donde respondió a las inquietudes de sus seguidores sobre los cambios físicos que ha experimentado.

Yailin explicó que la fibrosis abdominal no puede solucionarse únicamente con ejercicios, masajes o tratamientos estéticos. Además, señaló que algunas de sus decisiones relacionadas con procedimientos estéticos responden a situaciones de salud y no exclusivamente a su apariencia.

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¿Qué es la fibrosis abdominal?

La fibrosis abdominal es una condición caracterizada por la formación excesiva de tejido fibroso o cicatricial, generalmente como respuesta a una lesión, inflamación o proceso de reparación de los tejidos.

La fibrosis abdominal es una condición caracterizada por la formación excesiva de tejido fibroso

Entre sus posibles causas figuran las cirugías abdominales, liposucciones, abdominoplastias, traumatismos, infecciones y procesos inflamatorios prolongados.

En los procedimientos estéticos, puede aparecer durante la cicatrización, cuando el organismo produce colágeno en exceso y se forman áreas endurecidas debajo de la piel.

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Sin embargo, no se ha confirmado públicamente cuál es la causa específica de la fibrosis que padece Yailin La Más Viral, por lo que no es posible relacionarla directamente con alguna intervención anterior.

¿Cuáles son los síntomas de la fibrosis abdominal?

La fibrosis abdominal superficial puede provocar diferentes molestias y cambios físicos, entre ellos:

Endurecimiento de determinadas zonas del abdomen.

Aparición de bultos o irregularidades debajo de la piel.

Sensación de tirantez.

Dolor al tacto.

Pérdida de elasticidad.

Molestias durante algunos movimientos.

La intensidad de los síntomas depende de la extensión de la fibrosis, su ubicación y el proceso de cicatrización de cada paciente.

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¿Tiene tratamiento la fibrosis abdominal?

El tratamiento de la fibrosis abdominal depende de sus características y gravedad. Cuando aparece después de una cirugía estética, un especialista puede recomendar fisioterapia, técnicas de rehabilitación u otros procedimientos médicos para mejorar la movilidad y las condiciones del tejido afectado.

No todos los casos requieren el mismo tratamiento. Algunas formas de fibrosis pueden persistir a pesar de las intervenciones, por lo que es importante que cualquier procedimiento sea indicado y supervisado por un profesional de la salud.

Yailin pide respeto por su salud y sus decisiones estéticas

En medio de las especulaciones sobre sus cambios físicos, Yailin La Más Viral insistió en la importancia de respetar las situaciones de salud que enfrenta.

La cantante también ha manifestado que contempla someterse a otros procedimientos estéticos, entre ellos una intervención en los senos y una reducción de glúteos, aunque no ha precisado cuándo podría realizarlos.

Sus declaraciones se producen después de compartir contenido relacionado con una visita a un centro estético, lo que generó comentarios entre sus seguidores sobre la posibilidad de una nueva intervención.

“No tengo que darle explicaciones a nadie, pero tampoco voy a permitir que inventen historias sobre mí”, manifestó.

La artista reiteró que sus decisiones relacionadas con el cuerpo y la salud deben ser respetadas, mientras continúa enfrentando la condición que decidió dar a conocer públicamente.