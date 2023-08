Fausto Mata se confiesa sobre su salud mental durante entrevista

El actor y humorista Fausto Mata pidió perdón a varias figuras públicas con las que ha tenido diferencias y habló sobre su salud mental, indicando que en la actualidad se está medicando.

Durante una entrevista con el periodista Richard Hernández en el espacio «Lente Abierto» dijo que Guerrero Heredia es su psiquiatra de cabecera.

Me estoy medicando, ahora mismo yo estoy medicado, pero no me siento mal en decirlo, confesó Fausto Mata aprovechó ese espcio y le pidió perdón a René Brea, a quien acusó de incompetente por supuestamente no ejercer su trabajo como director general de Grupo de Medios Telemicro de manera correcta.

Fausto Mata pide disculpas a las personas que ha tenido diferencias

Además de sus disculpas a Brea y a otras figuras como Mami Jordan, Yailin la más viral, El Alfa, Santiago Matías (Alofoke), José Enrique Pintor (Pinky Pintor) y Alfonso Rodríguez, personas con las que ha tenido diferencias, el humorista también aprovechó las cámaras de «Lente Abierto» con el periodista Richard Hernández para hablar sobre su salud mental.

«Con René Brea estamos bastante adelantadito. Tuvimos una reunión muy importante, le quiero pedir excusas, creo que es la primera vez que lo digo, le quiero pedir excusas, creo que me pasé. Y no fue por presión de él, ni presión del canal, sino que me sentí frustrado con unas situaciones que se estaban dando con diferentes productores… y la pagué con el que menos tenía que pagarla porque René Brea estaba comenzando, no le di el tiempo».

El actor contó que en el encuentro que sostuvo con el experimentado productor y con Juan Ramón Gómez Díaz, presidente de la empresa, fue motivado a invertir en su proyecto televisivo «Boca de Piano es un show», como una forma de retribuirles a los ejecutivos la consideración y flexibilidad que tienen con él.

En estos momento yo he ido comprando mi propia escenografía y él me aplaudió eso, aseguró para aclarar que:

Yo no estoy comprando escenografía para echarle vaina ni a él, ni a Juan Ramón Gómez Díaz, es que tanto Juan Ramón Gómez Díaz como él me permiten despedirme por un mes del canal para hacer una película, viajar y hacer gira.

Mata se negó a mostrar arrepentimiento con el comunicador venezolano Enrique Crespo luego del intercambio de palabras que protagonizó en marzo, cuando ambos se acusaron mutuamente de consumir sustancias ilícitas, ya ese señalamiento afectó a sus hijos en la escuela.

«No, a Enrique Crespo no le pido excusas porque es un difamador. Creo que la basura más grande que existe en República Dominicana se llama Enrique Crespo, la basura más grande, porque dijo una cosa que no es real», puntualizó.