Fallece la destacada actriz dominicana Yamilé Scheker

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El arte y la cultura dominicana están de luto tras confirmarse el fallecimiento de la veterana actriz Yamilé Scheker, una de las figuras más respetadas de las artes escénicas del país.
La noticia fue dada a conocer el actor cubano radicado en la República Dominicana Orestes Amador, quien compartió emotivas palabras de admiración y despedida a través de su cuenta de Instagram.
Formación y trayectoria teatral
Desde muy temprana edad, Scheker mostró una profunda inclinación hacia las disciplinas artísticas, formándose en música (piano), danza, pintura y actuación. Con el paso del tiempo, consolidó una prolífica carrera sobre los escenarios, participando en más de 50 montajes teatrales donde dio vida a emblemáticos personajes, entre ellos una aclamada e impactante interpretación de Eva Perón.
Gran parte de su vida profesional estuvo vinculada a la Compañía Nacional de Teatro, institución fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de las artes dramáticas en la República Dominicana.
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