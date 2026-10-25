Fallece el exponente de música urbana Royel 27

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El exponente de música urbana dominicana Royel 27 falleció, según informaciones difundidas este domingo 25 de octubre y confirmadas por su colega Ceky Viciny, quien compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales y llamó a reflexionar sobre la importancia de la salud mental.
En su publicación, Ceky Viciny expresó su pesar por la pérdida del artista, con quien aseguró mantener una relación de más de 20 años. Además, aprovechó la ocasión para recordar que muchas personas enfrentan situaciones emocionales difíciles que no siempre son visibles para quienes las rodean.
“Todo el mundo tiene sus demonios por dentro y sus propias batallas, aunque tú me vea que yo estoy bien por fuera tú no sabe lo que yo estoy viviendo por dentro”, expresó el intérprete.
El mensaje también puso sobre la mesa la necesidad de prestar mayor atención al bienestar emocional de los jóvenes y de quienes forman parte de la industria musical, así como de promover espacios de apoyo para quienes atraviesan momentos difíciles.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el artista habría muerto por suicidio. Sin embargo, hasta el momento no se han ofrecido detalles adicionales que permitan establecer de manera independiente las circunstancias del fallecimiento.
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Su trayectoria en la música urbana
Royel 27, también conocido como “El Sensei”, se dio a conocer dentro de la escena del dembow dominicano. Se conociócon temas como Chuky Bobo y Pim Pam Poin.
En 2020, el periódico El Caribe destacó su crecimiento en el género urbano y la difusión de sus canciones en emisoras dominicanas y plataformas digitales. Ese mismo año, el artista lanzó colaboraciones con intérpretes como Rochy RD, Yomel El Meloso y Pablo Piddy.
Su música también está disponible en plataformas como Apple Music, donde figuran sencillos y colaboraciones publicados en distintos años.
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