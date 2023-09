Fallece el cantante de folk Roger Whittaker a los 87 años

Esta tarde, el portal BBC confirmó la muerte del famoso cantante de folk Roger Whittaker, quien fue mundialmente conocido por su canción ‘Durham Town’ y su peculiar forma de silbar.

Whittaker vendió casi 50 millones de discos en todo el mundo y se dio a conocer como una estrella en clubes folklóricos, sin embargo, alcanzó el éxito con ‘Skye Boat’, a dúo con Des O’Connor en 1986.

​Además de eso, tuvo otros logros destacados, como interpretar exitosamente canciones como «The Last Farewell» y «New World in the Morning».

Su versatilidad vocal le permitió cantar en múltiples idiomas, incluyendo el alemán y el francés, lo que amplió su atractivo y lo convirtió en un artista sumamente popular, especialmente en Alemania.

La biografía de Roger mencionaba que, casi sin darse cuenta, se encontró nuevamente en el estudio grabando su primer sencillo. Titulado ‘The Charge of the Light Brigade’.

Su siguiente lanzamiento, ‘Steel Men’, vio la luz mientras todavía era estudiante, marcando el inicio de su carrera, la cual avanzó rápidamente, con incursiones en la televisión.

¿Quién era Roger Whittaker?

Roger Whittaker fue un cantante, compositor y músico británico nacido el 22 de marzo de 1936 en Nairobi, Kenia, aunque se crio en Reino Unido.

A lo largo de su carrera, Roger Whittaker lanzó numerosos álbumes y sencillos que obtuvieron reconocimiento y popularidad en todo el mundo.

Algunas de sus canciones más conocidas incluyen «The Last Farewell,». «Durham Town (The Leavin’),» «New World in the Morning,» y «I Don’t Believe in ‘If’ Anymore.» Estas canciones a menudo se caracterizan por sus melodías pegajosas y letras emotivas.

Además de su música, Roger Whittaker también lo conocieron por su habilidad para tocar varios instrumentos.

Roger Whittaker es una figura icónica en el mundo de la música y dejó una huella duradera en la industria musical con su talento y su distintiva voz.

A lo largo de su carrera, demostró su versatilidad al explorar diversos géneros musicales, desde el folk hasta el pop.

Finalmente, en 2012, Roger se retiró junto a su esposa Natalie en Francia.