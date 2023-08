El actor de doblaje Johnny Hardwick, más conocido por interpretar la voz de Dale Gribble en la serie de animación “The King of the Hill”, ha muerto a los 64 años, confirmó PEOPLE.

De acuerdo a un informe de TMZ, las autoridades de Texas descubrieron el cuerpo de Hardwick después de llegar a su casa el martes para un control de bienestar. El informe indicó que fue declarado muerto en el lugar.

Hardwick le dio voz a Dale Gribble desde el inicio de la serie en 1997 y ganó un Emmy por el programa en 1999. El actor participó durante 13 temporadas hasta el 2010 y también fue productor de la serie.

RIP Johnny Hardwick.



En enero de este año, Hulu anunció planes para retomar nuevamente la serie, junto a los actores de doblaje de la serie original, Kathy Najimy, Stephen Root, Pamela Adlon y Lauren Tom, y Hardwick.

Tras el final de “King of the Hill”, Hardwick puso en marcha su propio canal de YouTube en el que interpretaba al personaje Rusty Shackelford. Presidente del partido Yello y presidente del Club de Armas de los Estados Unidos, y subía vídeos llamados The Rusty Report. Hardwick también publicaba vídeos tocando canciones versionadas a la guitarra y al piano.

La causa de su muerte aún no se ha determinado y está a la espera de una investigación más a fondo.