Expareja acusa al esposo de Jenn Quezada de padre irresponsable

Nicole, expareja y madre de una de las hijas del actual esposo de Jenn Quezada, Chris Money, rompió el silencio durante el fin de semana mediante su cuenta de Instagram. En una publicación tilda al hombre de «irresponsable con la manutención» de su hija.

Según asegura la dama, Cris Money ha respondido amenazándola con cerrarle la red social y con filtrar imágenes desnuda de ella.

La fémina reveló que el joven resulta desconocido para su primogénita, al tiempo que señaló que el progenitor envía USD$300 dólares mensuales. Sin embargo, evidenció que en esta ocasión solo remitió un depósito de USD$200 dólares (RD$10,500), cuya cantidad, según alega la mujer, el esposo de Jenn Quezada, influencer y aspirante a cantante urbano lo gasta en «hookah».

«Y ya… Dizque con una foto en Ig Avril comió, se pagó su colegio, se pagó su seguro médico y se le compró ropa. Súper papá! bravo !!!!» posteó la dama, luego de que Money publicara en su historia una foto de su hija.

«Voy a subir una foto en Ig de mi hija para que así mágicamente ella tenga buena salud, buena educación y buena ropa Así funciona, no?», agregó.

La ex pareja del esposo de Jenn Quezada confesó que ha criado sola a su retoño. Al tiempo que puntualizó que no comprende cómo «gente le hacen tanta alabanza a una persona que no le da amor, atención y apoyo a sus hijos», al referirse a los seguidores que tiene el joven.

Asimismo, la joven madre soltera aclaró que con sacar a la luz pública el caso no busca reconocimiento ni dinero. Aseguró desde la adolescencia sabe cómo ganarse la vida por sí misma.