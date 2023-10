La estrella del pop Taylor Swift está envuelta en una polémica que parece no afectarle ni a ella ni a su relación, situación que no podemos decir respecto a sus fans, los denominados ‘swifties’, que se caracterizan por ser bastante apasionados al defender a su ídolo. Según declaraciones de la ex de su actual novio, Maya Benberry, dicha pasión esta vez se les está yendo de las manos pues asegura que ha estado recibiendo amenazas de muerte por parte de los partidarios de la intérprete de ‘Anti-Hero’.

Pero esta no sería la primera vez que los ‘swifties’ demuestran su ira descomunal con el fin de defender a Taylor con uñas y dientes. Tras asegurar que no le gustaba la música de la cantante, el futbolista del Barcelona Alejandro Balde fue víctima de una fuerte campaña para que no gane el Premio Golden Boy, trofeo que entrega anualmente el diario deportivo italiano Tuttosport al mejor futbolista europeo menor de 21 años. Este premio es considerado como un Balón de Oro entre los jugadores jóvenes.

Dada la relevancia del trofeo, los fans de Swift se encargaron de votar masivamente al británico Jude Bellingham para que obtuviera la ventaja. Por lo que finalmente terminó logrando la victoria ampliamente sobre Balde.

Ahora, Benberry, quien ganó el reality show “Catching Kelce” en 2016 para ser pareja de Travis Kelce, ha estado compartiendo su experiencia con el ala cerrada después de la aparición de Swift en el partido de los Kansas City Chiefs, y lo ha acusado de infidelidad durante su breve noviazgo, que duró tan solo ocho meses. Asegura que pensó que él iba en serio con ella y que se iban a casar. “Él conoció a mis padres y yo tenía las llaves de su Penthouse. Para mí, eso significa que vas en serio”, declara.

Benberry advierte amenazas de muerte por parte de fans de Taylor Swift

Lo que enojó a los fanáticos de Swift fueron las declaraciones y advertencias hacia la cantante por parte de Maya Benberry. Lo que los llevó al extremo de enviarle amenazas masivas de muerte, según confesó la ex de Kelce. “Los Swifties son agresivos”, reveló Maya. “Muy negativos, muy hipócritas. Es realmente una locura para mí pensar que alguien que considero positiva y realmente agradable tenga una base de fans tan negativa y enojada”.

Sin embargo, la morena asegura no tener ningún problema con la intérprete de ‘Bad Blood’.

No estoy celosa ni amargada por Taylor. Es guapa, tiene éxito. Estamos en dos carriles diferentes. Mi problema es más con Travis en el sentido de que ahora está tratando de convertirme en, no sé… una persona amargada, mentirosa, como si estuviera delirando y yo soy lo más alejado de eso.

Pese a ello, la mujer de 31 años pone en duda la veracidad del romance de Kelce con Taylor Swift, pues sostiene que el jugador está declarando mucho a los medios.

A pesar del polémico drama que se ha generado a raíz de las declaraciones de Benberry, Travis parece ser ajeno a lo que sucede.