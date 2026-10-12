Estreno de Dragon Ball Super: Beerus hace que se caiga Crunchyroll

El estreno de Dragon Ball Super: Beerus provocó inconvenientes técnicos en Crunchyroll el domingo 11 de octubre, cuando numerosos fanáticos intentaron acceder a la plataforma para ver el primer episodio de la nueva versión del anime.

Usuarios reportaron problemas para iniciar sesión, cargar la aplicación y reproducir el capítulo, mientras aumentaban los reportes de fallas en servicios de monitoreo como Downdetector. Sin embargo, los inconvenientes no afectaron a todos los usuarios y no se trató necesariamente de una caída total de la plataforma.

El regreso de Beerus y Goku

Dragon Ball Super: Beerus es una versión renovada del anime estrenado originalmente en 2015. La producción presenta mejoras visuales y una nueva edición de la historia, con el objetivo de ofrecer una experiencia más depurada a los seguidores de la franquicia.

Publicidad

La trama comienza cuando Bills, el Dios de la Destrucción, despierta de su largo sueño y se interesa por el saiyajin que derrotó a Freezer, lo que lo lleva a buscar un enfrentamiento con Goku.

El primer episodio llegó a Crunchyroll este 11 de octubre de 2026 y forma parte de los estrenos de anime de otoño de la plataforma.