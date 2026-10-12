Estreno de Dragon Ball Super: Beerus hace que se caiga Crunchyroll

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El estreno de Dragon Ball Super: Beerus provocó inconvenientes técnicos en Crunchyroll el domingo 11 de octubre, cuando numerosos fanáticos intentaron acceder a la plataforma para ver el primer episodio de la nueva versión del anime.
Usuarios reportaron problemas para iniciar sesión, cargar la aplicación y reproducir el capítulo, mientras aumentaban los reportes de fallas en servicios de monitoreo como Downdetector. Sin embargo, los inconvenientes no afectaron a todos los usuarios y no se trató necesariamente de una caída total de la plataforma.
El regreso de Beerus y Goku
Dragon Ball Super: Beerus es una versión renovada del anime estrenado originalmente en 2015. La producción presenta mejoras visuales y una nueva edición de la historia, con el objetivo de ofrecer una experiencia más depurada a los seguidores de la franquicia.
La trama comienza cuando Bills, el Dios de la Destrucción, despierta de su largo sueño y se interesa por el saiyajin que derrotó a Freezer, lo que lo lleva a buscar un enfrentamiento con Goku.
El primer episodio llegó a Crunchyroll este 11 de octubre de 2026 y forma parte de los estrenos de anime de otoño de la plataforma.
Notas relacionadas
Una franquicia que moviliza a sus fanáticos
Los problemas técnicos registrados durante el estreno evidenciaron la expectativa que rodea el regreso de una de las franquicias más reconocidas del anime. Aunque algunos espectadores pudieron reproducir el episodio sin dificultades, otros tuvieron que esperar a que el servicio se estabilizara.
La plataforma recuperó su funcionamiento habitual tras las interrupciones reportadas, mientras los seguidores continuaron compartiendo sus reacciones al primer capítulo en redes sociales.
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