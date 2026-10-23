Estos son los dominicanos que ganaron en los Billboard Latinos 2026

Romeo Santos obtiene cuatro premios Billboard

El llamado Rey de la Bachata, Romeo Santos, consiguió cuatro galardones en esta edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

Entre los reconocimientos figuran los obtenidos por Lokita Por Mí, junto a Prince Royce, en las categorías Canción Tropical del Año y Canción Latin Airplay del Año.

Asimismo, el álbum Better Late Than Never, realizado junto a Royce, lo reconocieron como Top Álbum Tropical del Año.

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Estos premios fortalecen la trayectoria internacional de Santos y su influencia en la difusión de la bachata, un género que se ha convertido en una de las principales expresiones musicales dominicanas.

Prince Royce conquista tres galardones

Por su parte, Prince Royce obtuvo tres premios durante la ceremonia, impulsado por el desempeño de sus trabajos junto a Romeo Santos.

El intérprete fue reconocido por Lokita Por Mí, ganadora en las categorías Canción Tropical del Año y Canción Latin Airplay del Año. También recibió el galardón a Top Álbum Tropical del Año por Better Late Than Never.

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Los reconocimientos destacan el alcance de la colaboración entre ambos bachateros y la proyección de la música dominicana en escenarios internacionales.