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Estos son los dominicanos que ganaron en los Billboard Latinos 2026

Los artistas dominicanos Romeo Santos y Prince Royce se destacaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, al obtener siete galardones en conjunto y reafirmar la presencia de la bachata en el mercado internacional. La ceremonia se celebró el jueves 22 de octubre en Miami, Florida, donde reconocieron a ambos intérpretes por sus […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Los artistas dominicanos Romeo Santos y Prince Royce se destacaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Los artistas dominicanos Romeo Santos y Prince Royce se destacaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
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Los artistas dominicanos Romeo Santos y Prince Royce se destacaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, al obtener siete galardones en conjunto y reafirmar la presencia de la bachata en el mercado internacional.

La ceremonia se celebró el jueves 22 de octubre en Miami, Florida, donde reconocieron a ambos intérpretes por sus proyectos musicales, tanto individuales como colaborativos.

Uno de los principales éxitos de la noche fue Lokita Por Mí, colaboración que les permitió conquistar importantes categorías de música tropical. Además, su álbum conjunto Better Late Than Never también recibió reconocimiento en la premiación.

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Romeo Santos obtiene cuatro premios Billboard

El llamado Rey de la Bachata, Romeo Santos, consiguió cuatro galardones en esta edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

Entre los reconocimientos figuran los obtenidos por Lokita Por Mí, junto a Prince Royce, en las categorías Canción Tropical del Año y Canción Latin Airplay del Año.

Asimismo, el álbum Better Late Than Never, realizado junto a Royce, lo reconocieron como Top Álbum Tropical del Año.

Estos premios fortalecen la trayectoria internacional de Santos y su influencia en la difusión de la bachata, un género que se ha convertido en una de las principales expresiones musicales dominicanas.

Prince Royce conquista tres galardones

Por su parte, Prince Royce obtuvo tres premios durante la ceremonia, impulsado por el desempeño de sus trabajos junto a Romeo Santos.

El intérprete fue reconocido por Lokita Por Mí, ganadora en las categorías Canción Tropical del Año y Canción Latin Airplay del Año. También recibió el galardón a Top Álbum Tropical del Año por Better Late Than Never.

Los reconocimientos destacan el alcance de la colaboración entre ambos bachateros y la proyección de la música dominicana en escenarios internacionales.

La gala, celebrada en el James L. Knight Center de Miami y transmitida por Telemundo, reunió a destacados exponentes de la música latina, quienes compitieron en diferentes categorías y protagonizaron presentaciones en vivo.

Además de los dos intérpretes, otros representantes dominicanos, entre ellos integrantes de Aventura y exponentes de la música urbana, formaron parte de la presencia del país en esta celebración.

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