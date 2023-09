La inquietante razón por la que están demandando al padre de los hijos de Rihanna

El abogado de A$AP Rocky, padre de los hijos de Rihanna, fue demasiado lejos en su defensa del rapero después de un supuesto incidente de tiroteo en 2021.

El medio estadounidense TMZ, reveló que según la presunta víctima, A$AP Relli, está demandando a Rocky y a su abogado, Joe Tacopina.

Según los documentos obtenidos por TMZ, Relli afirma que Tacopina realizó una campaña de prensa después de que supuestamente A$AP Rocky le disparó, y que Relli fue difamado en el proceso.

Relli afirma que Tacopina lo describió en los medios como un mentiroso, un acaparador de dinero y un extorsionador y cree que todo el ruido mediático estuvo orquestado por A$AP Rocky.

La demanda afirma que Tacopina habló con varios medios, incluido TMZ y en una historia, Tacopina dijo: «Rocky no cometió un delito. En un intento de extorsión por parte de un ex asociado, quien amenazó con hacer acusaciones criminales falsas si Rocky No le pagara.» Agregó.

Relli afirma que, como resultado del presunto ataque en su contra, recibió varias amenazas de muerte y objeto de burlas. Pide una indemnización por daños y perjuicios no especificados.

En cuanto a Rocky, su caso aún está pendiente y hasta el momento se ha declarado inocente .