Esposa de Vicente Fernández reacciona a críticas por infidelidad del cantante

México.-Es bien sabido que Vicente Fernández estuvo casado solamente con María del Refugio Abarca con quien procreó a sus tres hijos Vicente, Gerardo, Alejandro y criaron como su hija a Alejandra. Así, vivieron juntos hasta el día de muerte.

Sin embargo, el cantante tuvo diversos romances con otras mujeres; de hecho, con Patricia Rivera estuvo por varios años y supuestamente habían tenido un hijo. Esta situación ha sido motivo de diversas críticas contra la matriarca de esta dinastía; ahora la señora que es conocida como doña Cuquita, enfrentó por primera vez a estos señalamientos.

«A don Vicente Fernández le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas», advirtió Abarca a los medios de comunicación. «Y como siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá era mi marido, aunque me critican, me criticaron, no me interesa porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras él».

La señora aseguró que pese a lo que se pueda pensar, El Charro de Huentitlán siempre le dio su lugar como su esposa y por ello estuvieron juntos hasta que la muerte los separó. Por lo tanto, le tiene sin cuidado lo que se opine fuera de las paredes de su hogar.

«Él era muy él. Sabía dónde estaba yo, qué lugar tenía yo, tan lo supo que nunca se fue; si ha querido se va, ¿quién los detiene? ¿quién detiene a los hombres? Nadie, verdad, no los detiene nadie», enfatizó. «Él siempre hizo lo que él quiso y muy bien hecho, así me critiquen sigo en la misma posición».

María del Refugio Abarca asegura que siente la presencia de Vicente Fernández en su hogar. «No lo siento ausente, lo siento que anda trabajando, que va a regresar, pero no de estar rebelde y que llore porque se fue, no», concluyó.