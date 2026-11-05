El nuevo reto personal de Bulin 47: subir al Pico Duarte

El exponente urbano dominicano Bulin 47 se propone alcanzar una de las metas más exigentes del turismo de montaña en República Dominicana: llegar a la cima del Pico Duarte, el punto más elevado de las Antillas.

El reto representa una experiencia distinta para el artista, conocido por su música y su estilo humorístico, que ahora se enfrenta a una aventura que requiere resistencia física, preparación y varios días de recorrido, dependiendo de la ruta seleccionada.

«Me dio pa’ ir pal Pico Duarte. Voy a hacer un viaje pal Pico Duarte de tres días. Una nota que me dio a mí, una loquera. Cuando a mí me da pa’ una vaina, hasta que yo no lo logre, no me siento bien», expresó Bulin 47 en un video publicado en su cuenta de Instagram.

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Horas después, el artista compartió otro video mientras se ejercitaba en una máquina caminadora, reiterando la invitación a quienes quieran sumarse a la excursión.

«Los que van pal Pico Duarte, no es a morirse en el camino que usted va. Haga ejercicio, póngase peluche, pa’ que lleguemos sanos y salvos allá, que no somos pariguayos. ¡Vamo‘ a eto‘!», concluyó.