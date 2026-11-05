El nuevo reto personal de Bulin 47: subir al Pico Duarte

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El exponente urbano dominicano Bulin 47 se propone alcanzar una de las metas más exigentes del turismo de montaña en República Dominicana: llegar a la cima del Pico Duarte, el punto más elevado de las Antillas.
El reto representa una experiencia distinta para el artista, conocido por su música y su estilo humorístico, que ahora se enfrenta a una aventura que requiere resistencia física, preparación y varios días de recorrido, dependiendo de la ruta seleccionada.
«Me dio pa’ ir pal Pico Duarte. Voy a hacer un viaje pal Pico Duarte de tres días. Una nota que me dio a mí, una loquera. Cuando a mí me da pa’ una vaina, hasta que yo no lo logre, no me siento bien», expresó Bulin 47 en un video publicado en su cuenta de Instagram.
Horas después, el artista compartió otro video mientras se ejercitaba en una máquina caminadora, reiterando la invitación a quienes quieran sumarse a la excursión.
«Los que van pal Pico Duarte, no es a morirse en el camino que usted va. Haga ejercicio, póngase peluche, pa’ que lleguemos sanos y salvos allá, que no somos pariguayos. ¡Vamo‘ a eto‘!», concluyó.
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El Pico Duarte tiene una altitud aproximada de 3,098 metros sobre el nivel del mar. Se ubica en la cordillera Central, dentro del Parque Nacional José del Carmen Ramírez. Su ascenso constituye una de las principales experiencias de senderismo del país y atrae cada año a excursionistas nacionales y extranjeros.
La travesía exige caminar por terrenos montañosos, atravesar bosques y soportar temperaturas que pueden descender considerablemente durante la noche.
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