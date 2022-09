El desahogo de Fausto Mata a los "mal... amigos"

El humorista Fausto Mata utilizó su cuenta en la red social Instagram para responder mediante un «desahogo» su decepción por lo que considera la exposición malsana de su vida para «ganar views» en redes sociales.

Asegura Mata que «ya no le quedan amigos», puesto que estos utilizan su vida privada para generar visitas en programas de YouTube. «Si uno les envía un mensaje, o lo ven tomando algo, todo lo usan para generar views. Pero si necesitan de uno, allí lo buscan. Y uno como un estúpido ayudándoles», expresó.

«Lamento que prácticamente ya no me quedan amigos después que tienen youtube… Le voy a decir una cosa a mis malditos amigos, que se preparen y que no se me peguen, para que después no me digan que yo cogí aceite o que soy pedante», sentenció Mata.

El desahogo de Fausto Mata surge luego que el comunicador conocido como “Mamola” dio a conocer a través del espacio en YouTube “Adonis Tv Shows” su preocupación por el humorista ya que, según este último comunicador, se encuentra «sumergido en el mundo del alcoholismo y su vida corre peligro».