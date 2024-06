El cambio físico de Celine Dion sorprende al mundo ¿Qué le pasó?

La cantante canadiense Celine Dion, sorprendió al mundo con su increíble cambio físico. Sin duda, su vida no volverá a ser la misma, luego de revelar los detalles sobre su transformación y padecimiento en el documental estrenado el pasado 25 de junio en Prime Video.

La vida de la artista ha dado un giro de 180 grados y a través de “Yo soy: Celine Dion”, un trabajo cinematográfico por el cual ha estado ausente para llevar la verdad sobre su apariencia física y los problemas de salud que enfrenta a sus 56 años.

En su juventud, gozó de gran belleza y atractivo; una figura esbelta, cabello rubio y ojos claros, son algunas de las cualidades resaltantes de la cantante. Pese a que su encanto principal no fue el físico, no hay duda de los atributos heredados de la cantante.

Las fotografías de Dion donde se muestra una cara jamás vista de ella, nos dan un panorama de lo avanzada de su enfermedad.

¿Qué le pasó a Celine Dion?

A finales de 2022, Celine Dios recibió el diagnóstico del síndrome de la persona rígida. Entre lágrimas, reveló que la afección la obligaría a posponer y cancelar una serie de próximas fechas de conciertos.

«He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí afrontar estos desafíos y hablar de todo lo que he pasado», confesó en un clip. Agregó: «Recientemente, me diagnosticaron una afección neurológica muy rara llamada síndrome de la persona rígida, que afecta aproximadamente a una entre un millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he tenido».