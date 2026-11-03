Eddy Herrera: “Quiero conquistar Australia y Asia”

Puerto Vallarta, México. En la noche del lunes Eddy fue abordado masivamente por gran parte de los medios que le esperaban a la entrada del sitio de la bienvenida ofrecida a medios y artistas a esta edición 12 de Premios Heat ahora Estilo Jalisco.

Eddy Herrera es probablemente el más activo internacionalmente de los merengueros dominicanos. Ahora, en los últimos meses ha lanzado un tema a dúo con Elder Dayán, hijo del legendario vallenatero colombiano Diomedes Díaz; y otro disco con Míriam Cruz.

Con Elder Dayán ha lanzado el merengue “La corriente” hace 11 días y tiene casi 50 mil views. Y eso que es un tema sin video clip todavía. Con Miriam Cruz lanzó hace dos meses Se me hace la boca agua, que ya alcanza más de tres millones cien mil vistas.

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Pero Eddy apenas para en su país de origen. «Es una bendición, pero lo malito -de malito entre comillas-, es que casi no tengo el tiempo para estar en dominicana. Pero vamos a hacer un reajustico de haceres para estar 20 días afuera o 15 días afuera y 10 en dominicana», dijo en un encuentro informal con la prensa a la entrada de la fiesta ofrecida a manera de bienvenida a las delegaciones de Premios Heat, en Puerto Vallarta.

«Yo no desmayo, -expresó- yo ya estoy produciendo mi álbum del año que viene”, aseguró al ser preguntado por su trabajo.

Acerca de las vacaciones Eddy aseguró que él y su esposa Marta, quien es su manager, cogieron las vacaciones hace pocos días. «Era un crucero por el Mediterráneo. Pregúntame si yo descansé… ¡No cojan vacaciones! Porque es una rumba eterna. Pero ya en enero del 1 de enero hasta el 14 tendremos vacaciones», respondió a elCaribe y CDN.

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Desde que iniciaron los premios Hits, Eddy ha sido uno de los artistas más reconocidos. Según él piensa esto se debe a la activación constante y permanente, nacional e internacionalmente.

Se refirió a “las caras refrescantes que están apostando y están haciendo lo que tenían que hacer quizá hace mucho. Con sus propuestas del merengue X, el merengue merengue como tal, pero fusionado con cosas”. Se refería así a las nominaciones a Grammys Latino de quienes pertenecen a otras generaciones. «Mira, mira, Techi, por ejemplo… los merengues de Techi. Y tienen un aspecto como muy particular, pero la base de merengue. Y los demás también, Gabriel también, que estoy en uno de los temas con Gabriel», recordó.

“Ahora, yo no sometí este año, descansé. Demasiado. Yo he tratado de nunca ser conformista”, manifestó.

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«He logrado demasiado haceres, pero quiero conquistar Asia. Quiero hacer un concierto en Japón, en Singapur…

«Australia viene por ahí ya, que lo tengo ahí en la mira de hace como cuatro años, que me quieren llevar y creo que se va a dar el año que viene finalmente. Y seguir fortaleciendo el entorno de Eddie Herrera como artista, como merenguero”, concluyó el intérprete de Pégame tu vicio, Tú eres ajena; Demasiado niña; Carolina o Un idiota, entre otros muchos éxitos.