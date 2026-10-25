Drake celebra sus 40 años con fiesta de lujo y los Backstreet Boys

El rapero canadiense Drake celebró su cumpleaños número 40 con una fiesta de lujo en Nueva York, donde sorprendió a sus invitados al compartir escenario con los Backstreet Boys y cantar uno de los temas más populares de la agrupación.

La celebración se realizó el viernes 23 de octubre en Casa Cipriani, en Manhattan, con alrededor de 400 invitados. El artista cumplió años el sábado 24 de octubre. Durante la fiesta, los Backstreet Boys interpretaron su éxito I Want It That Way, y Drake se unió al grupo para cantar la canción, que ha dicho que tiene un significado especial para él.

Según reportes de medios internacionales, los invitados también recibieron regalos de lujo, incluidos bolsos de Chanel y Hermès, mientras que una dinámica de premios ofreció recompensas en efectivo de hasta un millón de dólares.

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Además de celebrar sus cuatro décadas de vida, el artista compartió fotografías de su infancia en redes sociales. Las fotografías junto a un mensaje dedicado a su versión más joven: “Te acepto tal como eres”. Drake, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, nació el 24 de octubre de 1986 en Toronto, Canadá. Se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música urbana internacional