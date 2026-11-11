Don Omar suspende tres conciertos por recaída respiratoria

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

El cantante puertorriqueño Don Omar anunció la suspensión de tres conciertos que tenía pendientes en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City, debido a una recaída de la infección respiratoria que ha afectado su salud durante los últimos días.

Los tres conciertos suspendidos

Ontario,

Las Vegas

Salt Lake City

El artista comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su tristeza por tener que posponer nuevamente las presentaciones y pidió disculpas a sus seguidores.

Publicidad

«Me cuesta muchísimo tener que volver a dirigirme a ustedes con una noticia como esta», manifestó el intérprete en una publicación de Instagram.

Don Omar vuelve a posponer conciertos por recaída de infección respiratoria

Don Omar sufre recaída tras regresar a los escenarios

El llamado Rey del Reguetón explicó que, después de presentarse durante el pasado fin de semana en California y Arizona, confiaba en que su recuperación avanzaba favorablemente.

Sin embargo, sufrió una recaída de la fuerte infección respiratoria que lo ha afectado durante estos días.

Publicidad

Según explicó, por instrucciones de su médico deberá detener nuevamente sus actividades y guardar reposo.

«Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable», expresó el cantante al justificar la decisión de suspender los espectáculos.

Don Omar pide disculpas a sus seguidores

El artista también reconoció el impacto que esta decisión tiene en sus fanáticos, especialmente en quienes habían reorganizado sus viajes, compromisos y planes para asistir a las nuevas fechas.

Publicidad

«Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera», manifestó.

Don Omar aseguró que durante toda la gira ha procurado cumplir con sus compromisos y lamentó no poder completar esta primera etapa como esperaba.

Asimismo, expresó su deseo de reprogramar los conciertos próximamente, una vez que logre recuperarse completamente.

«Les pido disculpas de corazón. Mi deseo sigue siendo poder reencontrarme con ustedes, pero hoy tengo que aceptar que necesito tiempo para recuperarme completamente», añadió.

El cantante agradeció las muestras de cariño recibidas y manifestó su esperanza de regresar pronto a los escenarios para compartir nuevamente con sus seguidores.