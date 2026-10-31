Don Omar suspende tres conciertos en Estados Unidos por infección respiratoria

El cantante puertorriqueño Don Omar anunció la suspensión de tres conciertos que tenía previstos en Estados Unidos, debido a una fuerte infección respiratoria que le impide continuar con sus presentaciones.

La noticia fue comunicada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde publicó dos mensajes para explicar su condición de salud y disculparse con los fanáticos que esperaban verlo en los escenarios.

Las presentaciones afectadas corresponden a los espectáculos programados para el 29 de octubre en el Toyota Arena de Ontario, California; el 30 de octubre en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas y el 1 de noviembre en el Delta Center de Salt Lake City.

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En su primera publicación, Don Omar informó que debía cumplir con reposo vocal absoluto, siguiendo las indicaciones de su médico, debido a una infección respiratoria severa. Esta situación lo obligó a posponer el espectáculo de Ontario.

Sin embargo, su estado de salud no mejoró como esperaba, por lo que también tuvo que suspender las siguientes dos presentaciones de su recorrido por territorio estadounidense.

Don Omar pide disculpas a sus seguidores

En un segundo mensaje, publicado este viernes 30 de octubre, el intérprete de éxitos urbanos expresó su pesar por no poder cumplir con los compromisos que tenía pautados.

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«Les pido disculpas de corazón», manifestó el artista, al reconocer los esfuerzos de quienes habían comprado sus entradas, organizado viajes y esperado durante mucho tiempo para asistir a los conciertos.

El cantante también explicó que tenía la esperanza de recuperarse a tiempo para presentarse en Las Vegas, pero que la infección respiratoria persistía y debía continuar en reposo por recomendación médica.

Asimismo, agradeció las muestras de cariño, paciencia y comprensión de sus seguidores durante este proceso.

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¿Qué pasará con las entradas?

Don Omar informó que su equipo trabaja en la reprogramación de las tres presentaciones y que ofrecerá detalles sobre las nuevas fechas próximamente.

En el caso del concierto de Ontario, el comunicado inicial indicó que las entradas adquiridas conservarán su validez para la fecha reprogramada.

Por el momento, el artista mantiene como prioridad su recuperación para regresar a los escenarios y cumplir con los compromisos pendientes.