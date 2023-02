Del Toro gana el Bafta a la mejor película animada con «Pinocchio»

Rumbo al Oscar 2023 y siguiendo con la buena racha desde los Globos de Oro, Guillermo del Toro nuevamente ha hecho historia, luego de ganar “Mejor Película Animada” en Los British Academy Film Awards en su edición 76, con su alabada cinta: Pinocho.

La reimaginación de «Pinocchio», dirigida por Guillermo del Toro, se hizo con el Bafta a mejor película animada este domingo en los premios de la academia del cine británico.



La historia

La reinterpretación del personaje creado en el Siglo XIX por Carlo Collodi, con una nueva historia presentada en el periodo de entreguerras, repite el éxito que ya logró en los Globos de Oro, donde se hizo también con el premio a mejor película animada, y toma carrerilla para los Oscar, donde está nominada en la misma categoría.



La cinta de Del Toro opta también a mejor diseño de producción y a mejor banda sonora en la gala que se celebra este domingo en la capital británica.



Del Toro, que ya ganó dos Bafta con «The Shape of Water» y otro por «Pan’s Labyrinth», dio las gracias a Netflix por confiar en la historia de Pinocho durante la Italia de Benito Mussolini.



«Y me gustaría agregar que le agradezco mucho a los Bafta permitirnos estar aquí, porque la animación no es algo para niños. Es un medio de arte, para todos. Debe estar en esta conversación», dijo el director mexicano en su discurso de agradecimiento.

La cinta

Pinocho de Guillermo del Toro fue nominada a tres categorías en los BAFTA: Mejor película de animación, Mejor banda sonora y Mejor diseño de producción. Sin embargo únicamente su pudo alzar con el primero.