David Bisbal regresa este sábado a RD con su gira “Tour Eterno 2026″

Santo Domingo, República Dominicana. – El cantante español David Bisbal se presentará este sábado 24 de octubre en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo, como parte de su gira “Tour Eternos 2026”, con un espectáculo que combinará sus grandes éxitos con nuevas interpretaciones de clásicos de la música en español. La función está pautada para las 8:30 de la noche en la sala Carlos Piantini.

Durante el concierto, el público podrá disfrutar de canciones emblemáticas de su trayectoria, como “Ave María”, “Bulería” y “Dígale”, además de temas como “Esclavo de sus besos” y “Mi princesa”. La propuesta también incorpora composiciones clásicas como “Adoro”, “Qué sabe nadie” y “Aquellas pequeñas cosas”, reinterpretadas dentro de una etapa musical en la que el artista apuesta por un sonido más clásico y romántico.

El regreso de Bisbal al país genera interés entre sus seguidores, ya que su última presentación en República Dominicana fue el 23 de octubre de 2010, según publicó El Caribe. Con más de dos décadas de carrera, el intérprete vuelve a encontrarse con el público dominicano con un repertorio que conecta sus éxitos de pop latino con canciones de la tradición romántica iberoamericana.