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El comentarista deportivo Dan Hicks, una de las voces reconocidas de NBC Sports, falleció a los 64 años, informó su familia a través de un comunicado difundido por su esposa, la periodista de ESPN Hannah Storm.

La presentadora expresó su tristeza por la muerte repentina de Hicks, ocurrida después de que enfrentara una enfermedad aguda. También recordó los más de 30 años de matrimonio que compartieron y la familia que formaron junto a sus tres hijas.

En el mensaje publicado en redes sociales, Storm describió a su esposo como una persona amable, divertida y cercana, que tenía la capacidad de reunir a las personas y hacerlas sentir importantes.

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«Nuestra familia está desconsolada por la muerte repentina e inesperada de Dan», expresó la periodista, quien también agradeció las muestras de solidaridad recibidas durante este momento difícil.

Muere a los 64 años Dan Hicks, histórico comentarista de NBC Sports.

Trayectoria de Dan Hicks en NBC Sports

Hicks desarrolló una extensa carrera en el periodismo deportivo. Se incorporó a NBC en 1992, después de trabajar en la estación KVOA, en Tucson, Arizona, y posteriormente en CNN.

Durante más de tres décadas, su voz acompañó importantes transmisiones deportivas de la cadena, especialmente en golf y fútbol americano universitario.

Las competencias que cubrió

Entre los principales acontecimientos y competencias que cubrió figuran:

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PGA Tour: participó en las transmisiones de los principales torneos del circuito profesional de golf.

Universidad de Notre Dame: fue una de las voces de las transmisiones de sus encuentros deportivos.

Juegos Olímpicos: colaboró en la cobertura de las ediciones de verano e invierno.

NBA y NFL: narró partidos de ambas ligas durante la década de 1990.

Su permanencia en NBC Sports durante más de 30 años lo convirtió en una figura reconocida de las transmisiones deportivas estadounidenses.

Periodistas deportivos expresan sus condolencias

La noticia provocó reacciones de distintas personalidades del periodismo deportivo, quienes utilizaron las redes sociales para enviar mensajes de apoyo a Storm y sus tres hijas.

Entre quienes manifestaron sus condolencias figuran:

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Ryan Clark: el exanalista de ESPN expresó su solidaridad y aseguró que oraba por Storm y sus hijas.

expresó su solidaridad y aseguró que oraba por Storm y sus hijas. Adam Schefter: el reportero de ESPN manifestó que tenía presente a la familia durante este momento doloroso.

Colin Cowherd: el presentador deportivo describió el fallecimiento como una noticia desgarradora.

Linda Cohn: la compañera de Storm en SportsCenter recordó a Hicks como un hombre maravilloso y envió sus condolencias a la familia.

Las muestras de apoyo también llegan después de que Storm comunicara, el pasado 29 de octubre, que estaba libre de cáncer. La periodista había recibido un diagnóstico de cáncer de mama en 2024 y compartió públicamente parte de su proceso de recuperación.

La noticia del fallecimiento de Hicks representa una pérdida para su familia y para el periodismo deportivo estadounidense, donde construyó una trayectoria de más de tres décadas.